Психиатр Рудов: на начальной стадии шизофрении можно не понять, что развивается заболевание

«На начальной ее стадии не сразу можно понять, что шизофрения началась. Если у вас часто меняется настроение, вы понимаете, что стали вести себя странно, это замечают окружающие и вам об этом говорят, то скорее всего это первый звоночек», - сказал Виктор Рудов в комментарии Общественной службе новостей.

«Возникает равнодушие к близким, родным и даже самому себе, человек становится холодным, дела, которые его вдохновляли, теперь становятся ему не интересны», - дополнил специалист.

Психиатр Рудов рассказал, что при заболевании шизофренией человек становится подвержен психозам, перестает ориентироваться во времени и пространстве, теряет собственную личность. Однако все эти признаки обычно наблюдаются на стадии активно прогрессирующего недуга, тогда на начальной стадии шизофрении можно и не понять, что развивается заболевание.Психиатр добавил, что по мере развития заболевания происходит сильное изменение восприятия реальности, ухудшение качества памяти, внимания. Человек может тяготеть к одиночеству или же, наоборот, навязывается, ввязывается в дискуссии, что-то доказывает.Другие отличительные признаки – это нарушения сна и потеря эмпатии, а также эмоциональной привязанности к близким людям.Рудов подчеркнул, что заболевание важно диагностировать и начинать лечить до возникновения психотических эпизодов, когда могут возникать галлюцинации и голоса в голове.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомом проблем с головным мозгом может быть тиннитус – патологический шум в ушах.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.