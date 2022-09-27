Психиатр Фомин назвал признаки, выдающие человека с шизофренией

«Это могут быть какие-то странности в поведении. Как правило, такие люди говорят странные слова и формулируют неадекватные мысли. Также они могут быть зациклены на какой-то идее и видеть галлюцинации».

«Эпизоды проявления болезни имеют сезонность и могут происходить весной или осенью», - уточнил медик.