Врач Савкина: способность белковой еды гнить в кишечнике – это миф

«Процесс гниения еды в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) невозможен, так как она расщепляется ферментами человека еще до встречи с микроорганизмами, обитающими в толстом кишечнике», - отметила специалист.

«Из-за кислой среды желудка в нем практически нет микроорганизмов, а потому процесс гниения в желудке также исключен», уточнила эксперт.

Врач Савкина констатировала в разговоре с « Газетой.Ru », что способность еды гнить в кишечнике – это миф, такой гнилостный процесс невозможен просто физиологическиСавкина добавила, что когда поднимается тема гниения некой еды, обычно подразумевается мясо, у которого при этом происходит разложение белковых структур. Медик объяснила, что на самом деле расщепление белков происходит при воздействии ферментов тонкого кишечника, тогда как толстый кишечник, населенный микробами, выполняет функцию расщепления клетчатки, не переваривающейся в предыдущих отделах тракта.Нет, не может, подчеркнула Савкина.Врач отметила, что признаком неких гнилостных процессов это не является. Вздутие и газы после съеденной клетчатки – это норма, а не отклонение. Но если есть ощущение, что газообразование происходит слишком интенсивно, а дискомфорт и вздутие ощущаются практически постоянно или долгое время, необходимо обратиться к врачу и рассказать об этом.Такой дискомфорт или даже болезненность после жирных блюд могут длиться от 30 до 60 минут – это нередко говорит об имеющихся проблемах с желчным пузырем, предрасположенности к камням в пузыре.Внезапные спазмы с диареей и метеоризмом бывают свойственны синдрому раздраженного кишечника (СРК), при котором проявляются симптомы заболевания, однако в реальности патология отсутствует.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие сочетания других продуктов и напитков с шашлыком являются опасными для здоровья.

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