Диетолог Мещерякова: нужно избегать сочетания шашлыка с белым хлебом и холодными напитками

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шашлык

Диетолог Татьяна Мещерякова назвала вредные сочетания красного мяса и шашлыка с другими продуктами и напитками.

Врач-диетолог Мещерякова поделилась с россиянами советами о том, каким должен быть правильный шашлык. Медик отметила, что для организма является крайне опасным употребление как непрожаренного  мяса, так и мяса с подгоревшей корочкой. С таким шашлыком в организм могут проникнуть гельминты и канцерогены, предупредила диетолог.

«Чтобы избежать опасной горелой корочки, шашлык лучше готовить не на шампурах и открытом огне, а в фольге. Благодаря такой обработке он получается более нежным, сочным, без зажаристой корочки, что намного полезнее», - посоветовала врач в комментарии «Ленте.ру».

Кроме того, дополнила Мещерякова, нужно избегать сочетания мяса и шашлыка с некоторыми продуктами, например, с белым хлебом или соками.

«Не стоит употреблять красное мясо с белым хлебом, сдобой, сладкими напитками, соком – такое сочетание усложняет процесс пищеварения», - объяснила эксперт.

Еще один совет диетолога: если шашлык достаточно горячий, не следует пить холодные напитки, включая алкоголь. В этом случае понизится ферментная активность, что замедлит процесс пищеварения и спровоцирует чувство тяжести вместе с распиранием в животе, вздутием и метеоризмом.

Мещерякова добавила, что правильнее всего употреблять шашлык или мясо с овощами или зеленью, запивать теплыми напитками, хотя бы просто теплой водой.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что переваривать мясо организму может помогать вино.

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Теги : шашлыки, советы диетологов, Татьяна Мещерякова
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