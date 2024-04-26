Диетолог Мещерякова: нужно избегать сочетания шашлыка с белым хлебом и холодными напитками

«Чтобы избежать опасной горелой корочки, шашлык лучше готовить не на шампурах и открытом огне, а в фольге. Благодаря такой обработке он получается более нежным, сочным, без зажаристой корочки, что намного полезнее», - посоветовала врач в комментарии « Ленте.ру ».

«Не стоит употреблять красное мясо с белым хлебом, сдобой, сладкими напитками, соком – такое сочетание усложняет процесс пищеварения», - объяснила эксперт.

Врач-диетолог Мещерякова поделилась с россиянами советами о том, каким должен быть правильный шашлык. Медик отметила, что для организма является крайне опасным употребление как непрожаренного мяса, так и мяса с подгоревшей корочкой. С таким шашлыком в организм могут проникнуть гельминты и канцерогены, предупредила диетолог.Кроме того, дополнила Мещерякова, нужно избегать сочетания мяса и шашлыка с некоторыми продуктами, например, с белым хлебом или соками.Еще один совет диетолога: если шашлык достаточно горячий, не следует пить холодные напитки, включая алкоголь. В этом случае понизится ферментная активность, что замедлит процесс пищеварения и спровоцирует чувство тяжести вместе с распиранием в животе, вздутием и метеоризмом.Мещерякова добавила, что правильнее всего употреблять шашлык или мясо с овощами или зеленью, запивать теплыми напитками, хотя бы просто теплой водой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что переваривать мясо организму может помогать вино

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