Гастроэнтеролог Шульга: «бунт» организма против молока может указывать на опухолевые процессы

«Существует три основных генотипа людей. Первый тип полностью утрачивает способность переваривать молочный сахар в возрасте старше 3 лет. Второй способен усваивать его в этом возрасте в небольших количествах. Третий тип полноценно усваивает молоко во взрослом возрасте», - поделилась Шульга с Тульской службой новостей.

«На усвоение молочного сахара лактозы влияет состояние кишечника. При наличии воспалительных, либо опухолевых процессов, кишечной инфекции или паразитарной инвазии, возникает вторичная лактазная недостаточность», - предостерегла эксперт.

В последнее время много говорится о том, что взрослые люди не должны употреблять молоко, поскольку их организм утрачивает способность нормально усваивать этот продукт. Врач-гастроэнтеролог Наталья Шульга пояснила: на самом деле многие взрослые совершенно нормально переносят молоко.Специалист отметила в интервью, что способность организма переваривать молоко после детского периода жизни определяется генетикой. Ген, ответственный за осуществление процессов расщепления компонентов молока (прежде всего, молочного сахара лактозы) в кишечнике, у одних людей активирован, у других – деактивирован. Поэтому кто-то хорошо переносит молоко, а кто-то – нет.Гастроэнтеролог добавила, что потенциально опасным изменением в работе взрослого организма является его внезапно возникающая неспособность переваривать молоко. Подобный «бунт» организма против молока может оказаться вторичной лактазной недостаточностью, возникающей из-за развития заболеваний. Например, это может указывать на опухолевые процессы.Как понять, что имеется непереносимость молока. Когда кишечник утрачивает достаточный запас фермента лактазы, он не может нормально расщепить молочный сахар. Последний ферментируется бактериями, то приводит к повышенной выработке газов, урчанию в животе, вздутию и метеоризму после употребления молока. Также возможны диарея, спазмы и боли, ощущение общего недомогания.Если у взрослого человека, нормально переносившего молоко, возникают симптомы его непереносимости, нужно обращаться к врачу и выяснять, не связано ли их появление с патологией.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что переедание не может вести к развитию рака , об этом подробнее рассказал онколог Вадим Покровский.

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