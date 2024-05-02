Онколог Покровский: злоупотребление пищей во время застолья не влияет на появление рака

«На развитие онкологических заболеваний как таковых чрезмерное потребление пищи практически не влияет».

«Алкоголь повышает риск развития рака полости рта, гортани и пищевода», – предостерег специалист.

Злоупотребление пищей во время застолья не влияет на появление рака, – об этом Покровский сообщил в комментарии «ФедералПресс». Отвечая на вопрос о том, способны ли переедание и типичная для праздничных застолий пища стать причиной рака, онколог пояснил:Вместе с тем, добавил врач, люди, склонные к перееданию, часто бывают подвержены метаболическим проблемам, (включая ожирение и сахарный диабет) и нарушениям микрофлоры кишечника.Также он отметил, что одним из пищевых факторов развития рака считается злоупотребление красным мясом и продуктами его переработки. Следить за качеством и количеством еды важно не только во время каких-то событий, а в целом, уточнил эксперт.Покровский обратил внимание на то, что особую опасность для организма во время застолья представляет употребление алкогольных напитков. В располагающей обстановке, из-за воздействия опьянения люди легко теряют контроль над выпивкой и могут выпить очень много. Онколог напомнил, что интоксикация веществами, выделяющимися при расщеплении алкоголя, вполне способна запустить процессы, ведущие к появлению рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком количестве можно съесть шашлык за один раз.

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