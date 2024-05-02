«Спровоцировать такой неблагоприятный эффект также могут гормональные дисбалансы. Любое изменение гормонов, которое происходит резко, может негативно сказаться на здоровье волос», - об этом специалист сообщила телеканалу « Санкт-Петербург ».

Врач Мызникова назвала гормональные колебания среди основных причин выпадения волос у взрослых людей.Мызникова уточнила, что во многих случаях интенсивной потери волос причиной проблемы становится неправильная выработка гормонов щитовидной железы, недостаточная или, наоборот, избыточная. Кроме того, на выпадение волос влияют колебания уровней половых гормонов, наступление менопаузы у женщин и андропаузы у мужчин.Врач добавила, что состояние волос могут существенно испортить сильный стресс или тяжело протекающие инфекции, а также хронические заболевания, истощающие организм; помимо того – нехватка витаминов и микроэлементов в организме, отсутствие в рационе должного количества качественного белка и полезных жирных кислот.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неожиданно возникающая у взрослого человека непереносимость молока может говорить об опасных нарушениях в работе организма

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