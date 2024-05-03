Нарколог Мамедов: злоупотребление алкоголем вызывает полинейропатию, врач Захарова назвала ключевые симптомы

"Алкоголь и полинейропатия имеют долгую и тесную связь, исследования показывают, что чрезмерное потребление алкоголя может быть одной из ведущих причин развития этого заболевания".

"Один из наиболее известных симптомов алкогольной полинейропатии – это «перчаточно-чулочное» онемение, когда человек чувствует, что его руки и ноги охвачены невидимыми перчатками или чулками. Этот симптом связан с поражением нервов, иннервирующих конечности. Помимо онемения, у пациентов с алкогольной полинейропатией часто наблюдаются боли, ощущения жжения или покалывания в конечностях, нарушение чувствительности к температурным и тактильным стимулам, а также слабость мышц", - объясняет Захарова.

В интервью для онлайн-портала «Подмосковье сегодня» он подчеркнул, что данное заболевание отрицательно воздействует на нервные волокна, расположенные за пределами головного и спинного мозга, что может отразиться на работе различных органов.Многие ошибочно полагают, что полинейропатия проявляется только через боли и онемение конечностей. Однако, как отмечает специалист, она также может привести к нарушениям пищеварения, мочеиспусканию и потенции.Кроме того, злоупотребление алкоголем может стать причиной синдрома Корсакова. Этот синдром был изучен отечественным психиатром Сергеем Корсаковым, который получил свое название в его честь. По словам врача, проблемы с памятью и ориентацией во времени могут быть следствием алкоголизма.Хотя с течением времени стало известно, что и другие факторы могут способствовать развитию синдрома Корсакова, он все еще чаще связывается с злоупотреблением алкоголем. Это состояние часто сопровождается также нейропатией, добавил Мамедов., какие симптомы говорят о развитии алкогольной полинейропатии.Одной из форм полинейропатии, ассоциируемой с алкоголем, является алкогольная полинейропатия (также известная как алкогольная невропатия). Это наиболее распространенная форма полинейропатии и часто наблюдается у людей, которые употребляют алкоголь в больших количествах на протяжении продолжительного времени.Основные механизмы, связанные с развитием алкогольной полинейропатии, включают токсическое воздействие алкоголя на нервные клетки, нарушение метаболизма витаминов группы В, в частности тиамина, а также воспалительные процессы, вызванные алкогольным употреблением.Алкоголь может непосредственно повреждать нервные клетки, вызывая их дегенерацию и смерть. Это приводит к потере нормальной функции нервов и возникают симптомы, характерные для полинейропатии.Лечение алкогольной полинейропатии обычно включает прекращение потребления алкоголя, восполнение дефицита витаминов, особенно тиамина, физическую реабилитацию и управление симптомами, такими как боль и онемение. В некоторых случаях, когда поражение нервов слишком тяжелое, может потребоваться хирургическое вмешательство.Ранее МедикФорум писал о связи менопаузы и деменции.

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