Кардиолог Концедайло: покраснение лица может говорить о повышенном давлении и волчанке

«Временное покраснение кожи лица может возникнуть при сильных эмоциях, воздействии излучения, тепла, холода, ветра, а также вследствие подъемов артериального давления, мигрени, лихорадки, блашинг-синдрома, при приеме некоторых лекарств: витаминов, сосудорасширяющих средств», - перечислила Полина Концедайло.

Покраснение лица или гиперемия – очень распространенное явление, которое может возникать лишь на время или же, наоборот, постоянно преследовать человека. Кардиолог Полина Концедайло рассказала порталу «Страсти», почему может краснеть лицо.Врач отметила, что женщины нередко ощущают приливы крови к лицу в связи с гормональными колебаниями (например, часто сталкиваются с этим при наступлении менопаузы). Кроме того, красноту нередко провоцируют реакции организма на какие-то вещества, к которым он оказывается чувствительным: например, на пищевые компоненты, алкоголь, специи, аллергены.Во взрослом возрасте внезапное покраснение лица может говорить о повышенном давлении. Такая гиперемия может оказаться одним из начальных симптомов инфаркта или инсульта.Стойкое покраснение лица может говорить о серьезных патологиях. В частности, таким симптомом проявляется системная красная волчанка или сахарный диабет. Также краснота наблюдается при митральном стенозе, легочной гипертензии – в их случае у человека возникает румянец, имеющий синюшный оттенок.Во многих случаях постоянное покраснение обуславливается непосредственно кожными заболеваниями: например, куперозом, розацеа, дерматитами.Причиной красноты может быть и повышенная чувствительность кожи, которая может объясняться как индивидуальными особенностями, генетикой, так их последствиями неправильного ухода.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие причины чаще всего вызывают выпадение волос у взрослых людей.

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