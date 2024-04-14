Кардиолог Концедайло: не нужно измерять давление с полным мочевым пузырем

«За 30 минут до исследования необходимо исключить физические нагрузки, курение, продукты с кофеином. Также не следует измерять артериальное давление с полным мочевым пузырем», - поделилась рекомендацией кардиолог Полина Концедайло.

«Измерение артериального давления проводят в положении сидя, с опорой для спины, предплечье должно лежать на столе, на уровне сердца. Не следует скрещивать ноги, наклоняться вперед, разговаривать», - предупредила кардиолог.

Кардиолог Концедайло уточнила в беседе с « Газетой.Ru », что мешает получить достоверные показания при измерении АД. В частности, врач обратила внимание на то, что не нужно измерять давление с полным мочевым пузырем – это может исказить реальные цифры. Медик подчеркнула, что давление правильнее всего измерять в состоянии спокойствия, расслабления.Также важно, чтобы в порядке был тонометр. Его манжета должна соответствовать объему плеча, к тому же ее нужно правильно размещать – наложение поверх одежды дает искаженные результаты. Уровень нижнего края манжеты должен на два или три сантиметра превышать локтевой сгиб.Врач уточнила, что во время первого измерения выделяют руку, в которой показатели давления оказались выше, и дальнейшем проверяют АД, надевая манжету именно на нее. Измерять давление следует с интервалом (примерно две минуты) трижды, затем как показатель берется среднее арифметическое двух последних замеров.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нехватка йода крайне негативно отражается на состоянии головного мозга

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