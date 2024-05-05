Кардиолог Соколов: одышка в состоянии покоя может говорить о легочной гипертензии

«При легочной гипертензии повышается давление в легочной артерии. Без лечения срок жизни пациента составляет не более 2–2,5 лет. Поэтому важно вовремя выявить заболевание», - сообщил медик в беседе с « Известиями ».

«Опасная для жизни легочная гипертензия приводит к появлению одышки сначала при физических нагрузках, а затем и в покое».

Постоянное ощущении усталости;

Навязчивый кашель;

Частые головокружения;

Обморочные состояния.

Кардиолог Соколов обратил внимание россиян на существование такой патологии как легочная гипертензия.Врач предупредил, что о развитии легочной гипертензии может говорить одышка, возникающая в состоянии покояДругие симптомы возможной легочной гипертензии:На позднем этапе заболевания начинают сильно отекать ноги, развивается асцит – скопление жидкости в брюшной полости.Соколов уточнил, что легочную гипертензию могут вызывать разные причины, и при ее возникновении необходимо выяснять, что именно спровоцировало патологию – для этого важно своевременно обращаться к врачу. Без лечения заболевания возникают опасные осложнения: например, в виде хронической сердечной недостаточности, отека легких или тромбов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что резкая смена погоды может быть опасной для людей с болезнями сердца

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