Кардиолог Соколов: одышка в состоянии покоя может говорить о легочной гипертензии
Врач-кардиолог Денис Соколов: при легочной гипертензии существенно повышается риск осложнений, опасных для жизни человека.
Кардиолог Соколов обратил внимание россиян на существование такой патологии как легочная гипертензия.
«При легочной гипертензии повышается давление в легочной артерии. Без лечения срок жизни пациента составляет не более 2–2,5 лет. Поэтому важно вовремя выявить заболевание», - сообщил медик в беседе с «Известиями».
Врач предупредил, что о развитии легочной гипертензии может говорить одышка, возникающая в состоянии покоя
«Опасная для жизни легочная гипертензия приводит к появлению одышки сначала при физических нагрузках, а затем и в покое».
Другие симптомы возможной легочной гипертензии:
- Постоянное ощущении усталости;
- Навязчивый кашель;
- Частые головокружения;
- Обморочные состояния.
Соколов уточнил, что легочную гипертензию могут вызывать разные причины, и при ее возникновении необходимо выяснять, что именно спровоцировало патологию – для этого важно своевременно обращаться к врачу. Без лечения заболевания возникают опасные осложнения: например, в виде хронической сердечной недостаточности, отека легких или тромбов.
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Денис Соколов
Здоровье
врач-кардиолог, кандидат медицинских наук
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