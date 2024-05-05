Кардиолог Соколов: одышка в состоянии покоя может говорить о легочной гипертензии

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одышка

Врач-кардиолог Денис Соколов: при легочной гипертензии существенно повышается риск осложнений, опасных для жизни человека.

Кардиолог Соколов обратил внимание россиян на существование такой патологии как легочная гипертензия.

«При легочной гипертензии повышается давление в легочной артерии. Без лечения срок жизни пациента составляет не более 2–2,5 лет. Поэтому важно вовремя выявить заболевание», - сообщил медик в беседе с «Известиями».

Врач предупредил, что о развитии легочной гипертензии  может говорить одышка, возникающая в состоянии покоя

«Опасная для жизни легочная гипертензия приводит к появлению одышки сначала при физических нагрузках, а затем и в покое».

Другие симптомы возможной легочной гипертензии:
  • Постоянное ощущении усталости;
  • Навязчивый кашель;
  • Частые головокружения;
  • Обморочные состояния.
На позднем этапе заболевания начинают сильно отекать ноги, развивается асцит – скопление жидкости в брюшной полости.
Соколов уточнил, что легочную гипертензию могут вызывать разные причины, и при ее возникновении необходимо выяснять, что именно спровоцировало патологию – для этого важно своевременно обращаться к врачу. Без лечения заболевания возникают опасные осложнения: например, в виде хронической сердечной недостаточности, отека легких   или тромбов.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что  резкая смена погоды может быть опасной для людей с болезнями сердца.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Денис Соколов
Денис Соколов
Здоровье
врач-кардиолог, кандидат медицинских наук
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