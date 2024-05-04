Врач Тяжельников: резкая смена погоды небезопасна для людей с болезнями сердца

«Особенно чувствительны к перемене климатических условий лица, страдающие патологией сердца и сосудов, люди, ослабленные другими хроническими заболеваниями, и пожилые», - уточнил он.

«Если появляются сильные головные боли, одышка, боли за грудиной, тошнота, учащается сердцебиение, происходят значительные скачки артериального давления, следует обращаться за медицинской помощью», – посоветовал Тяжельников.

Резкая перемена погоды нормально переносится здоровым организмом, который наделен механизмом адаптации. Но у некоторых людей адаптационные возможности организма снижены, и потому погодные изменения переносятся ими тяжелее. В частности, резкая смена погоды небезопасна для людей с болезнями сердца, об этом врач Тяжельников рассказал Агентству городских новостей «Москва».Тяжельников предупредил, что в периоды нестабильной, изменчивой погоды у людей из группы риска повышается риск пострадать от последствий внезапного скачка давления или обострений хронических заболеваний. Также у них возможны инфаркты, инсульты.Врач констатировал, что люди с хроническими заболеваниями должны в такие периоды держать в близком доступе лекарства, помогающие купировать обострение.Медик отметил, что в неблагополучные периоды нужно больше отдыхать, избегать серьезных нагрузок, по возможности избегать стрессовых моментов. Рацион питания должен быть легким – следует отказаться от жареных и мучных блюд, острых специй, алкоголя.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что с наступлением менопаузы для женщин возрастает риск деменции

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