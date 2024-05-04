Врач Тяжельников: резкая смена погоды небезопасна для людей с болезнями сердца

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плохое самочувствие

По словам Андрея Тяжельникова, люди с болезнями сердца часто бывают чувствительны к погодным колебаниям.

Резкая перемена погоды нормально переносится здоровым организмом, который наделен механизмом адаптации. Но у некоторых людей адаптационные возможности организма снижены, и потому погодные изменения переносятся ими тяжелее. В частности, резкая смена погоды небезопасна для людей с болезнями сердца, об этом врач Тяжельников рассказал Агентству городских новостей «Москва».

«Особенно чувствительны к перемене климатических условий лица, страдающие патологией сердца и сосудов, люди, ослабленные другими хроническими заболеваниями, и пожилые», - уточнил он.

Тяжельников предупредил, что в периоды нестабильной, изменчивой погоды у людей из группы риска повышается риск пострадать от последствий внезапного скачка давления или обострений хронических заболеваний. Также у них возможны инфаркты, инсульты.

Врач констатировал, что люди с хроническими заболеваниями должны в такие периоды держать в близком доступе лекарства, помогающие купировать обострение.

«Если появляются сильные головные боли, одышка, боли за грудиной, тошнота, учащается сердцебиение, происходят значительные скачки артериального давления, следует обращаться за медицинской помощью», – посоветовал Тяжельников.

Как избежать ухудшения состояния здоровья из-за смены погоды? Медик отметил, что в неблагополучные периоды нужно больше отдыхать, избегать серьезных нагрузок, по возможности избегать стрессовых моментов. Рацион питания должен быть легким – следует отказаться от жареных и мучных блюд, острых специй, алкоголя.

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Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников
Здоровье
главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы
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Cмена погоды небезопасна для людей с проблемами сердца
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Теги : погода и здоровье, проблемы со здоровьем, Андрей Тяжельников
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