Психиатр Кузьмищева назвала «симптом поворота головы», который говорит о деменции

Ухудшение памяти, которое распространяется на повседневные, текущие события;

Потеря интереса к тому, что интересовало, увлекало раньше;

Трудности с планированием и невозможность самостоятельно решать возникающие повседневные дела, рутинные проблемы.

«Есть такой симптом поворота головы, когда врач задает вопрос, а человек поворачивается в сторону своего сопровождающего и ищет у него какую-то подсказку или помощь – сам он дать ответ не может».

«Еще есть такое собирательное поведение, когда прием закончен, то человек встает и начинает все со стола собирать – и свое, и чужое», - добавила Кузьмищева в разговоре с порталом 72.ru

Психиатр Кузьмищева рассказала в интервью о том, каким образом может проявляться деменция, которая развивается вследствие поражения головного мозга (например, травмами, болезнями, опухолями, токсичными веществами). Деменция представляет собой когнитивный дефицит, то есть, потерю способности анализировать, логически мыслить и запоминать. В тяжелых случаях развивается настолько значительное слабоумие, что происходит утрата личности человека.Говоря о признаках деменции, Кузьмищева назвала ее первыми явными проявлениями следующие изменения:Психиатр добавила, что на деменцию могут указывать и нетипичные проявления. Специалист назвала «симптом поворота головы», который говорит об этой проблеме.Также при деменции человек вместо емкого ответа может пространно и долго рассуждать, так что в конечном итоге забывается сам вопрос и цель расспрашивания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что человек с деменцией часто начинает спрашивать об одном и том же

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