Врач Куреков назвал проблемы с пищеварением и запоры среди первых признаков деменции
Врач-психиатр Игорь Куреков, говоря о первых признаках деменции, назвал в том числе пищеварительные проблемы.
Врач Куреков рассказал, что при развитии деменции происходит снижение качества памяти и когнитивных функций.
«Фактически деменция это приобретенная форма слабоумия, связанная с органическими поражениями головного мозга», - сообщил специалист в беседе с RT.
Куреков предупредил, что к возникновению деменции ведут сосудистые заболевания (та же гипертония), удары головой и черепно-мозговые травмы, опухоли. Во многих случаях деменция, вызываемая гибелью нервных клеток, является необратимой. Но иногда ее можно победить.
«Если состояние является результатом травмы головы или дефицита витаминов, то восстановление когнитивных функций возможно», - заявил Игорь Куреков.
Также кандидат медицинских наук назвал первые признаки деменции: среди них он указал на проблемы с пищеварением и запоры.
«Первыми признаками, указывающими на возможное развитие деменции, являются проблемы с организацией и планированием, личностные изменения, проблемы с пищеварением, запоры, трудности с артикуляцией и произношением слов, неспособность ориентироваться в незнакомых местах», - перечислил врач.
Другие симптомы деменции, которые назвал психиатр.
- Проблемы с памятью: забывание свежих событий, имен близких.
- Дезориентация, неспособность ориентироваться.
- Навязчивые мысли о преследовании, врагах, недоброжелателях.
- Усталость от повседневных обязанностей, пренебрежение ими.
- Ложные воспоминания.
- Проблемы со сном.
- Проблемы с гигиеной, бытовая неряшливость, захламленное жилье.
- Повторяющиеся перепады настроения.
- При проявлении подобных признаков необходимо обращаться к специалисту.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Игорь Куреков
Здоровье
врач-психиатр, нарколог
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