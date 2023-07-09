Врач Куреков назвал проблемы с пищеварением и запоры среди первых признаков деменции

«Фактически деменция это приобретенная форма слабоумия, связанная с органическими поражениями головного мозга», - сообщил специалист в беседе с RT.

«Если состояние является результатом травмы головы или дефицита витаминов, то восстановление когнитивных функций возможно», - заявил Игорь Куреков.

«Первыми признаками, указывающими на возможное развитие деменции, являются проблемы с организацией и планированием, личностные изменения, проблемы с пищеварением, запоры, трудности с артикуляцией и произношением слов, неспособность ориентироваться в незнакомых местах», - перечислил врач.

Проблемы с памятью: забывание свежих событий, имен близких.

Дезориентация, неспособность ориентироваться.

Навязчивые мысли о преследовании, врагах, недоброжелателях.

Усталость от повседневных обязанностей, пренебрежение ими.

Ложные воспоминания.

Проблемы со сном.

Проблемы с гигиеной, бытовая неряшливость, захламленное жилье.

Повторяющиеся перепады настроения.

При проявлении подобных признаков необходимо обращаться к специалисту.

Врач Куреков рассказал, что при развитии деменции происходит снижение качества памяти и когнитивных функций.Куреков предупредил, что к возникновению деменции ведут сосудистые заболевания (та же гипертония), удары головой и черепно-мозговые травмы, опухоли. Во многих случаях деменция, вызываемая гибелью нервных клеток, является необратимой. Но иногда ее можно победить.Также кандидат медицинских наук назвал первые признаки деменции: среди них он указал на проблемы с пищеварением и запоры.Другие симптомы деменции, которые назвал психиатр.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания могут проявляться ночными судорогами в ногах.

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