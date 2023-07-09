Врач Куреков назвал проблемы с пищеварением и запоры среди первых признаков деменции

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пожилая женщина

Врач-психиатр Игорь Куреков, говоря о первых признаках деменции, назвал в том числе пищеварительные проблемы.

Врач Куреков рассказал, что при развитии деменции происходит снижение качества памяти и когнитивных функций.

«Фактически деменция это приобретенная форма слабоумия, связанная с органическими поражениями головного мозга», - сообщил специалист в беседе с RT.

Куреков предупредил, что к возникновению деменции ведут  сосудистые заболевания (та же гипертония), удары головой и черепно-мозговые травмы, опухоли. Во многих случаях деменция, вызываемая гибелью нервных клеток, является необратимой. Но иногда ее можно победить.

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«Если состояние является результатом травмы головы или дефицита витаминов, то восстановление когнитивных функций возможно», - заявил Игорь Куреков.

Также кандидат медицинских наук назвал первые признаки деменции: среди них он указал на проблемы с пищеварением и запоры.

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«Первыми признаками, указывающими на возможное развитие деменции, являются проблемы с организацией и планированием, личностные изменения, проблемы с пищеварением, запоры, трудности с артикуляцией и произношением слов, неспособность ориентироваться в незнакомых местах», - перечислил врач.

Другие симптомы деменции, которые назвал психиатр.
  • Проблемы с памятью: забывание свежих событий, имен близких.
  • Дезориентация, неспособность ориентироваться.
  • Навязчивые мысли о преследовании, врагах, недоброжелателях.
  • Усталость от повседневных обязанностей, пренебрежение ими.
  • Ложные воспоминания.
  • Проблемы со сном.
  • Проблемы с гигиеной, бытовая неряшливость, захламленное жилье.
  • Повторяющиеся перепады настроения.
  • При проявлении подобных признаков необходимо обращаться к специалисту.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Игорь Куреков
Игорь Куреков
Здоровье
врач-психиатр, нарколог
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Теги : признаки деменции, ранние симптомы, Игорь Куреков
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