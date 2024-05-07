Врач Иванов: отказ от яиц не приведет к снижению уровня холестерина

«Отказ от яиц, сливочного масла и сметаны не поможет снизить холестерин, потому что с пищей в организм человека попадает только 10-15% холестерина, остальные 85-90%» — вырабатывает сам организм», - рассказал kp.ru Константин Иванов.

«Если анализ крови показал, что в организме повышен общий холестерин, это необязательно грозит опасными последствиями», - заявил Иванов.

Врач Иванов сообщил в интервью, что отказ от яиц не приведет к снижению уровня холестерина, если, например, анализы показали его повышенное содержание в крови. Медик отметил, что с приемами пищи ассоциируется лишь очень небольшая часть холестерина, присутствующего в организме.Врач подчеркнул, что считать холестерин чем-то априори вредным нельзя. По его словам, совсем не случайно в ходе эволюции организм стал самостоятельно его вырабатывать – такая особенность говорит о том, что холестерин жизненно необходим. В человеческом теле он идет на строительство клеточных мембран, а также на производство половых и других гормонов. Если, например, их уровень снижается, то организм начинает синтезировать больше холестерина, чтобы компенсировать процесс.Медик констатировал, что холестерин бывает нескольких разновидностей, и вредными являются далеко не все.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-диетолог Евгений Арзамасцев объяснил, можно ли пить кефир перед сном

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.