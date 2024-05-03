Можно или нет? Врач Арзамасцев оценил питье кефира перед сном

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кефир

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев прокомментировал употребление кефира перед сном.

По поводу приема кефира в позднее время высказываются разные точки зрения. Врач Арзамасцев оценил питье кефира перед сном. По мнению специалиста, употреблять этот кисломолочный напиток перед сном можно, он хорошо усваивается организмом и не повышает нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

«В кефире не содержится клетчатка. То есть он не заставляет сильно работать желудок и кишечник, которым ночью тоже нужно отдыхать. Поэтому кефир перед сном пить разрешено», - заявил эксперт в комментарии «Москве 24».

Арзамасцев добавил, что кефир выручает в тех случаях, когда в позднее время суток «просыпается» голод, мешающий нормально уснуть. Полноценный прием пищи в преддверии ночи не рекомендуется, но порция кефира, содержащего белок и немного жира, вполне способна усмирить некстати разыгравшийся аппетит.

Медик посоветовал пить на ночь однопроцентный кефир.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Елена Тихомирова предупредила: людям с ожирением не следует пить кефир на ночь людям с ожирением. Если проблем с весом нет, то питье кефира организму не навредит, заявила врач, опровергнув утверждение о способности напитка вызывать предиабет.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Евгений Арзамасцев
Евгений Арзамасцев
ЗОЖ
врач-диетолог, нутрициолог
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Теги : кефир, еда на ночь, Евгений Арзамасцев