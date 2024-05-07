Невролог Демьяновская: сильный испуг может стать причиной инфаркта или диабета
Врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала об опасных последствиях сильного испуга.
Невролог Демьяновская проинформировала, что ощущение испуга является рефлекторной реакцией организма на раздражитель во внешней среде, воспринимаемый психикой как что-то очень опасное. Способность пугаться сформировалась в ходе эволюции как механизм, позволяющий человеку мобилизоваться и спасти себя.
«Реакция на испуг протекает в два этапа. Первый – это моментальный отклик: человек вздрагивает, застывает, у него расширяются зрачки, холодеют конечности, начинает сильнее биться сердце, повышается артериальное давление, учащается дыхание или, наоборот, возникает бронхоспазм, мышцы резко приходят в тонус. Второй этап – более осознанная реакция на испуг», - пояснила Демьяновская в беседе с «Известиями».
Врач отметила, что сильный испуг, испытанный человеком, может стать пусковым механизмом развития фобий, нервных расстройств, энуреза, заикания.
В редких случаях его последствием становятся сосудистые катастрофы (испуг может стать причиной инфаркта или инсульта), эпилептический приступ, нарушения координации и баланса тела. Кроме того, могут развиться бессонница, невроз, тревожность или могут обостриться хронические заболевания. Демьяновская предупредила, что если у человека уже имеются какие-то предпосылки к тем или иным нарушениям, пережитый испуг способен провоцировать серьезное ухудшение с последующим возникновением болезни.
«Если у человека есть лишний вес, нарушение обмена веществ, он курит или злоупотребляет алкоголем, наблюдаются гормональные сбои, то испуг и сопутствующие ему изменения (учащенный сердечный ритм или скачок давления) могут стать той последней соломинкой, которая приведет к инфаркту или диабету», - констатировала невролог.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения могут скрываться за внезапными ночными пробуждениями.
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Екатерина Демьяновская
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врач-невролог
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