Невролог Демьяновская: сильный испуг может стать причиной инфаркта или диабета

«Реакция на испуг протекает в два этапа. Первый – это моментальный отклик: человек вздрагивает, застывает, у него расширяются зрачки, холодеют конечности, начинает сильнее биться сердце, повышается артериальное давление, учащается дыхание или, наоборот, возникает бронхоспазм, мышцы резко приходят в тонус. Второй этап – более осознанная реакция на испуг», - пояснила Демьяновская в беседе с « Известиями ».

«Если у человека есть лишний вес, нарушение обмена веществ, он курит или злоупотребляет алкоголем, наблюдаются гормональные сбои, то испуг и сопутствующие ему изменения (учащенный сердечный ритм или скачок давления) могут стать той последней соломинкой, которая приведет к инфаркту или диабету», - констатировала невролог.

Невролог Демьяновская проинформировала, что ощущение испуга является рефлекторной реакцией организма на раздражитель во внешней среде, воспринимаемый психикой как что-то очень опасное. Способность пугаться сформировалась в ходе эволюции как механизм, позволяющий человеку мобилизоваться и спасти себя.Врач отметила, что сильный испуг, испытанный человеком, может стать пусковым механизмом развития фобий, нервных расстройств, энуреза, заикания.В редких случаях его последствием становятся сосудистые катастрофы (испуг может стать причиной инфаркта или инсульта), эпилептический приступ, нарушения координации и баланса тела. Кроме того, могут развиться бессонница, невроз, тревожность или могут обостриться хронические заболевания. Демьяновская предупредила, что если у человека уже имеются какие-то предпосылки к тем или иным нарушениям, пережитый испуг способен провоцировать серьезное ухудшение с последующим возникновением болезни.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения могут скрываться за внезапными ночными пробуждениями.

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