Эндокринолог Янг: причиной ночных пробуждений может быть хроническая интоксикация

«Мешать полноценному отдыху может хроническая интоксикация, продолжила доктор. В этом случае организму не хватает энергии на процессы детоксикации, из-за чего начинают происходить различные реакции, мешающие сну. Если человеку и удается поспать, то его сон оказывается неглубоким и не позволяет полноценно отдохнуть, восстановить силы», - поделилась Екатерина Янг в Telegram.

«Повышенный пульс, панические атаки вкупе с холодным потом, нарушающие ночной отдых, также могут возникать при нарушении работы надпочечников», - добавила эндокринолог.

Эндокринолог Янг рассказала, что может мешать нормально спать по ночам, назвав попутно неочевидные причины пробуждений в это время суток. Одной из них, по словам эксперта, может быть анемия, ассоциированная с дефицитом железа. При нехватке этого микроэлемента ухудшается кровообращение, а также развивается синдром беспокойных ног, при котором человек не может освободиться от навязчивого стремления постоянно шевелить конечностями.Кроме того, причиной ночных пробуждений может быть хроническая интоксикация организма.Еще один фактор проблем с ночным сном – пищевая непереносимость, при которой организм проявляет повышенную чувствительность к отдельным пищевым компонентам и реагирует на них чрезмерной иммунной активностью, повышенной выработкой антител. По словам врача, у людей с этой проблемой ночью может обостряться кожный зуд, возникает учащение пульса, усиливается тревога.Янг обратила внимание на то, что после 35 лет у женщин происходит снижение уровня гормона прогестерона – его нехватка часто обуславливает у них проблемы с нормальным ночным сном.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что беспричинное отсутствие аппетита может сигнализировать о заболевании почек

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.