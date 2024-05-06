Эндокринолог Янг: причиной ночных пробуждений может быть хроническая интоксикация
Эндокринолог Екатерина Янг: несвоевременные ночные пробуждения и плохое качество сна могут объясняться повышенной концентрацией токсинов.
Эндокринолог Янг рассказала, что может мешать нормально спать по ночам, назвав попутно неочевидные причины пробуждений в это время суток. Одной из них, по словам эксперта, может быть анемия, ассоциированная с дефицитом железа. При нехватке этого микроэлемента ухудшается кровообращение, а также развивается синдром беспокойных ног, при котором человек не может освободиться от навязчивого стремления постоянно шевелить конечностями.
Кроме того, причиной ночных пробуждений может быть хроническая интоксикация организма.
«Мешать полноценному отдыху может хроническая интоксикация, продолжила доктор. В этом случае организму не хватает энергии на процессы детоксикации, из-за чего начинают происходить различные реакции, мешающие сну. Если человеку и удается поспать, то его сон оказывается неглубоким и не позволяет полноценно отдохнуть, восстановить силы», - поделилась Екатерина Янг в Telegram.
Еще один фактор проблем с ночным сном – пищевая непереносимость, при которой организм проявляет повышенную чувствительность к отдельным пищевым компонентам и реагирует на них чрезмерной иммунной активностью, повышенной выработкой антител. По словам врача, у людей с этой проблемой ночью может обостряться кожный зуд, возникает учащение пульса, усиливается тревога.
«Повышенный пульс, панические атаки вкупе с холодным потом, нарушающие ночной отдых, также могут возникать при нарушении работы надпочечников», - добавила эндокринолог.
Янг обратила внимание на то, что после 35 лет у женщин происходит снижение уровня гормона прогестерона – его нехватка часто обуславливает у них проблемы с нормальным ночным сном.
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Екатерина Янг (Катя Янг)
Здоровье
врач-эндокринолог
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