Врач Шарапова: кефир или тан помогают не допустить похмелья – когда их нужно пить?
Заслуженный врач России Ольга Шарапова рассказала, как с помощью кисломолочных напитков предотвратить похмелье.
Врач Шарапова заявила, что кефир или тан помогают не допустить похмелья. В комментарии «Газете.Ru» медик констатировала:
«Кефир или тан содержат аминокислоту триптофан, которая может снизить симптомы похмелья на следующий день».
Дискомфортное состояние похмелья, ощущаемое утром после выпитого накануне спиртного, обычно проявляется головной болью, тошнотой, упадком сил, общим недомоганием, раздражительностью. Все эти ощущения – результат диуретического эффекта спиртных напитков и высокой концентрации в крови токсинов, которые выделяются при метаболизме этанола. Врач Шарапова отметила, что восстановить нормальное самочувствие в таких обстоятельствах помогает, прежде всего, нормализация электролитного баланса – для успешной борьбы с похмельем нужно не только употреблять достаточно много жидкости, но и получать с ней электролиты: пить воду с лимоном, минералку, томатный сок.
Что касается кефира или тана, помогающих не допустить похмелья, то их нужно пить перед сном.
«Кроме тана и кефира также полезны продукты с высоким содержанием витаминов группы В, калия, магния, цинка и витамина С, такие как бананы, абрикосы, зеленый чай, апельсиновый сок, орехи, авокадо, яйца, морепродукты и зеленые овощи», - добавила Ольга Шарапова.
Чтобы снизить риск похмелья, предпочтение следует отдавать легким алкогольным напиткам, например, вину или пиву, и учитывать индивидуальную переносимость алкоголя и его качество. Следует избегать смешивания различных видов алкоголя и употребления сладких коктейлей, усугубляющих негативный эффект от выпитого», – заключила специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько вредно для здоровья не есть суп.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ольга Шарапова
Здоровье
главный врач Клинической больницы им. В.В. Виноградова, заслуженный врач России, профессор
Оставить комментарий