Врач Шарапова: кефир или тан помогают не допустить похмелья – когда их нужно пить?

«Кефир или тан содержат аминокислоту триптофан, которая может снизить симптомы похмелья на следующий день».

«Кроме тана и кефира также полезны продукты с высоким содержанием витаминов группы В, калия, магния, цинка и витамина С, такие как бананы, абрикосы, зеленый чай, апельсиновый сок, орехи, авокадо, яйца, морепродукты и зеленые овощи», - добавила Ольга Шарапова.

Врач Шарапова заявила, что кефир или тан помогают не допустить похмелья. В комментарии « Газете.Ru » медик констатировала:Дискомфортное состояние похмелья, ощущаемое утром после выпитого накануне спиртного, обычно проявляется головной болью, тошнотой, упадком сил, общим недомоганием, раздражительностью. Все эти ощущения – результат диуретического эффекта спиртных напитков и высокой концентрации в крови токсинов, которые выделяются при метаболизме этанола. Врач Шарапова отметила, что восстановить нормальное самочувствие в таких обстоятельствах помогает, прежде всего, нормализация электролитного баланса – для успешной борьбы с похмельем нужно не только употреблять достаточно много жидкости, но и получать с ней электролиты: пить воду с лимоном, минералку, томатный сок.Что касается кефира или тана, помогающих не допустить похмелья, то их нужно пить перед сном.Чтобы снизить риск похмелья, предпочтение следует отдавать легким алкогольным напиткам, например, вину или пиву, и учитывать индивидуальную переносимость алкоголя и его качество. Следует избегать смешивания различных видов алкоголя и употребления сладких коктейлей, усугубляющих негативный эффект от выпитого», – заключила специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько вредно для здоровья не есть суп

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