Диетолог Журавлева: отказ от супов не вредит здоровью
Диетолог Полина Журавлева: пользу супов для здоровья часто преувеличивают.
Не все люди любят суп, но это блюдо считается обязательным для употребления. Диетолог Журавлева заявила в интервью, что необходимость каждый день есть суп – это миф: физиологической потребности в его употреблении не существует.
Эксперт отметила, что отказ от супов в рационе из-за нежелания их употреблять вполне уместен – такой отказ не вредит здоровью. Более того, отказываться от такого блюда бывает даже полезно.
«Не все супы обладают такими полезными качествами. Часто суп – совершенно бесполезное блюдо. Если вы переварили овощи, да еще и бульон получился жирным, то такой суп может быть даже вреден», – пояснила специалист в комментарии Общественной службе новостей.
Полина Журавлева добавила, что рацион питания должен обеспечивать организм человека необходимыми питательными веществами, такими как белок, углеводы, жир, витамины, микроэлементы, клетчатка. Получает ли он эти вещества в виде супа или в виде вторых блюд, – не имеет значения, они все равно будут усвоены. Вместе с супом организм также получает жидкость, которая необходима ему в определенном объеме. Но при отказе от супов достаточно пить несладкие чаи, отвары, морсы и компоты, воду. Здоровье при этом никак не пострадает.
«Суп – это просто состояние еды, как вода – кристаллическая, газообразная или жидкая. Его польза слишком преувеличена, также как и польза костного бульона. Самая полезная жидкость для организма – чистая вода», - резюмировала диетолог.
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