Диетолог Журавлева: отказ от супов не вредит здоровью

«Не все супы обладают такими полезными качествами. Часто суп – совершенно бесполезное блюдо. Если вы переварили овощи, да еще и бульон получился жирным, то такой суп может быть даже вреден», – пояснила специалист в комментарии Общественной службе новостей.

«Суп – это просто состояние еды, как вода – кристаллическая, газообразная или жидкая. Его польза слишком преувеличена, также как и польза костного бульона. Самая полезная жидкость для организма – чистая вода», - резюмировала диетолог.

Не все люди любят суп, но это блюдо считается обязательным для употребления. Диетолог Журавлева заявила в интервью, что необходимость каждый день есть суп – это миф: физиологической потребности в его употреблении не существует.Эксперт отметила, что отказ от супов в рационе из-за нежелания их употреблять вполне уместен – такой отказ не вредит здоровью. Более того, отказываться от такого блюда бывает даже полезно.Полина Журавлева добавила, что рацион питания должен обеспечивать организм человека необходимыми питательными веществами, такими как белок, углеводы, жир, витамины, микроэлементы, клетчатка. Получает ли он эти вещества в виде супа или в виде вторых блюд, – не имеет значения, они все равно будут усвоены. Вместе с супом организм также получает жидкость, которая необходима ему в определенном объеме. Но при отказе от супов достаточно пить несладкие чаи, отвары, морсы и компоты, воду. Здоровье при этом никак не пострадает.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли чай помогать добиваться похудения

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