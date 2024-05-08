Биохимик Поликарпова назвала квашеную капусту в числе содержащих спирт продуктов

«Квашеная капуста, огурцы, помидоры, яблоки и другие продукты, приготавливаемые способом квашения. В квашеной капусте, к примеру, количество этанола доходит до 2%», - сказала Поликарпова « Известиям ».

«При приготовлении хлеба, в процессе брожения закваски и самого теста, в нем накапливается определенная концентрация спирта», - пояснила Поликарпова.

Биохимик Поликарпова рассказала, что спирт или этанол является результатом процесса брожения. Таким образом, продукты, которые подвергают брожению при своем приготовлении, могут быть в той или иной степени спиртосодержащими. Специалист назвала квашеную капусту в числе таких продуктов, содержащих спирт.Эксперт обратила внимание на то, что перезрелые или долго хранящиеся плоды тоже могут бродить и накапливать в себе спирт. К тому же наличием алкоголя отличаются некоторые фруктовые соки – в особенности те, которые хранятся после вскрытия в условиях комнатной температуры, а не в холодильнике.Также, по словам биохимика, спирт присутствует в популярных напитках молочнокислого брожения – кефире, кумысе, айране, тане. Кроме того, его источником является любимый многими квас.Неожиданным продуктом с содержанием спирта является хлеб и хлебобулочные изделия. Например, в булочках для бургеров содержится свыше 1% этанола.Она уточнила, что концентрации спирта, о которых идет речь, являются незначительными – они не оказывают негативного воздействия на организм. Но отдельным категориям людей их следует избегать: в их числе – бывшие алкоголики, дети и беременные женщины.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кефир или тан помогают не допустить похмелья

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