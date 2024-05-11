Кардиолог Гаранин: в майские праздники люди чаще страдают от дачных инфарктов

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человек копает землю лопатой

Врач-кардиолог Андрей Гаранин: дачный инфаркт может быть следствием стресса, которым для организма становится работа на участке.

Кардиолог Гаранин предупредил, что в майские праздники люди чаще страдают от дачных инфарктов, возникающих на фоне тех физических нагрузок, которым они подвергаются после малоподвижной жизни в городских квартирах.

«Работа на дачном участке весной – сильный стресс для организма после длительного осенне-зимнего перерыва в физической активности», - заявил кардиолог в беседе с RT,

Гаранин привел пример: человек начинает копать землю лопатой. По словам медика, нагрузка на сердце от такой работы становится более высокой, чем если бы человек занимался бегом. После двух-трех минут «раскопок»  частота пульса достигает критических значений, и это может сильно навредить сердцу, которое до этого долго существовало в условиях без спорта и физической активности.

Особенно опасной подобная работа на земле становится для людей с уже имеющимися сердечнососудистыми нарушениями, подчеркнул кардиолог. Также пострадать от дачных инфарктов в связи с интенсивной физической работой на участке  рискуют люди с лишним весом, повышенным давлением или повышенным холестерином в крови, добавил медик.
 
«Людям, страдающим сердечнососудистыми заболеваниями, перенесшим инфаркт или инсульт, а также тем, кто имеет повышенный уровень артериального давления, холестерина, сахарный диабет, избыточную массу тела или ведет малоподвижный образ жизни, следует полностью исключить тяжелые работы на земле и работы, выполняемые с наклоном вниз головой», - поделился рекомендацией врач.

Гаранин констатировал: если в процессе физической работы резко наступает очень сильная усталость или слабость, появляется одышка, работу нужно прекратить и обратиться к врачу.

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Андрей Гаранин
Андрей Гаранин
Здоровье
врач-кардиолог
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