Кардиолог Иванов: сдоба для сосудов и сердца вреднее жирного и жареного

«Можно сказать, что главный враг наших сосудов скорее лишний сахар, чем умеренное употребление сливочного масла, жирного сыра или сметаны», - пояснил Иванов в комментарии « Комсомольской правде ».

Кардиолог Иванов обратил внимание на то, что обычно врагом сердечно-сосудистой системы считают жирную и жареную пищу. Однако, заметил врач, сильнее всего сосуды и сердце страдают от еды, провоцирующей избыточное жироотложение и набор веса. Такой едой является, прежде всего, все сладкое, содержащее избыток быстрых углеводов. Поэтому та же сдоба для сосудов вреднее жирного и жареного.Иванов добавил, что активно поедаемые сахар и сладости также негативно воздействуют на поджелудочную, отвечающую за расщепление жира. Последствием этого становится увеличение жировых отложений в сосудах, возникновение атеросклеротических бляшек.Кроме того, интенсивное образования холестерина происходит в условиях, когда организм испытывает нехватку витаминов группы B и D, а также йода и железа. Если рацион не обеспечивает его этими питательными веществами, человек рискует пострадать от проблем с сердечно-сосудистой системой.Ранее портал MedikForum.ru писал о существующих мифах по поводу полезных продуктов для детей.

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