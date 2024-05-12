Врач Москвичева назвала фатальную ошибку тех, кто ест после 18:00, нутрициолог Строков предупредил об изжоге, высоком сахаре и ожирении

"Поздний ужин не самая лучшая идея по двум причинам. Во-первых, вечером существует риск переедания, когда мы употребляем больше пищи, чем сможем переварить. И лишние калории, естественно, откладываются в организме", - говорит врач-невролог, доцент кафедры хирургических болезней медицинского факультета Университета "Синергия" Александра Москвичева.

"Есть перед сном может быть опасно даже для здоровых людей по нескольким причинам. Например, употребление пищи перед сном может способствовать изжоге у людей, особенно у тех, кто страдает от рефлюкса кислоты. Когда вы ложитесь спать, гравитация уже не помогает пище оставаться в желудке, и она может подниматься обратно по пищеводу, вызывая изжогу и дискомфорт", - говорит Строков.

Повышенный уровень сахара в крови

Повышенный риск ожирения

"Употребление пищи перед сном не только может негативно сказаться на вашем сне и пищеварении, но и повысить риск развития различных заболеваний, таких как изжога, ожирение и нарушения обмена веществ. Поэтому важно стараться ужинать за несколько часов до сна и выбирать легкую, легкоусваиваемую пищу", - советует Строков.

Во-вторых, продолжает эксперт, биологические ритмы вечером обычно замедляют обменные процессы, поэтому пища может быть не полностью переварена, что приводит к ощущению тяжести и дискомфорта в животе утром.Однако, стоит отметить, что фиксация на времени 18:00 может быть излишней. Последнее время это часто становится объектом шуток. Диетологи рекомендуют ужинать не позже, чем за 4 часа до сна, - подчеркивает Москвичева.По словам превентивного врача-диетолога, эксперта по функциональному подходу восстановления организма и натуропатическим методикамвремя употребления пищи не оказывает прямого влияния на снижение или увеличение веса. Главное - контролировать общее количество потребляемых калорий за день, неделю, месяц и так далее.Однако, Семирядов предупреждает, что около 80% людей сталкиваются с проблемами желудочно-кишечного тракта. Употребление пищи менее чем за 2-3 часа до сна может ухудшить состояние тех, кто страдает изжогой или имеет проблемы с микрофлорой кишечника. Даже у людей с легким повышением уровня глюкозы или инсулина поздний ужин может вызвать увеличение сахара в крови.Диетолог отмечает, что есть после 18:00 вполне допустимо, но лучше воздержаться от ужина после 20-21 часа,почему есть на ночь опасно даже для здоровых людей.Пища, потребляемая перед сном, может привести к повышению уровня сахара в крови, особенно если это углеводная или сладкая пища. Это может нарушить нормальный ритм сна и привести к более поверхностному или нарушенному сну,Регулярное употребление пищи перед сном может стимулировать накопление жира в организме. Калории, потребляемые перед сном, могут не успеть быть полностью сжженными, особенно если после ужина вы сразу ложитесь спать, что может привести к увеличению веса со временем.Ранее МедикФорум писал о пользе лимонов и яиц.

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