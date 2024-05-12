Ученый Бюттнер: фасоль и грецкие орехи повышают продолжительность жизни, врач Котельницкий назвал еще 5 продуктов со схожим эффектом

По мнению американского исследователя феномена долголетия Дэна Бюттнера, включение в рацион черной фасоли и грецких орехов может значительно продлить жизнь, снизив риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Издание Daily Mail передает эту информацию.







Бюттнер отмечает, что черная фасоль и грецкие орехи регулярно присутствуют в питании жителей так называемых "голубых зон" - небольших регионов, где живут люди, достигшие высокого возраста. Орехи и фасоль богаты клетчаткой, которая помогает снизить воспаление в организме, что является фактором риска для многих заболеваний, включая рак.





Белок, содержащийся в этих продуктах, помогает снизить чувство голода и предотвратить переедание, что может привести к ожирению и диабету.



Грецкие орехи, по словам исследователя, выделяются высоким содержанием линолевой кислоты и Омега-3 жирных кислот, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.



Бюттнер также ссылается на исследование 2004 года, которое показало, что люди, употребляющие бобовые продукты, живут дольше. По данным исследования, каждые 20 грамм фасоли, потребляемой ежедневно, связаны со снижением риска преждевременной смерти на 7%.