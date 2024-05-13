Терапевт Каневский: быстрый рост родинки и покраснение вокруг нее могут указывать на меланому

«Меланомный невус не всегда имеет внешние проявления, позволяющие пациенту самостоятельно уловить момент формирования рака. К тому же отсутствует боль, а общее самочувствие не страдает», - сообщил Каневский « Ленте.ру ».

Быстрый рост уже существующей родинки;

Появление у родинки асимметричной формы;

Нечеткие края родинки;

Неравномерный окрас родинки.

«Тревожным признаком является покраснение кожи вокруг родинки и появление узелков на существующем невусе».

Терапевт Каневский напомнил россиянам, что меланома является одним из наиболее опасных типов рака, для нее характерен высокий процент летальных исходов. Она входит в пятерку самых распространенных видов рака среди мужчин и в десятку – среди женщин. Врач обратил внимание на то, что диагностировать меланому бывает непросто из-за отсутствия явных негативных симптомов.Говоря о том, какие признаки могут указывать на меланому, терапевт подчеркнул, что обращаться к специалистам для осмотра и обследования необходимо при любых изменениях с родинками на теле.Вот что особенно должно насторожить:Терапевт Каневский добавил, что вместе с быстрым ростом родинки указывать на меланому может и покраснение вокруг нее.Врач констатировал, что контролировать состояние родинок особенно внимательно должны люди со светлой кожей, а также те, кто проводит много времени на солнце.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что продукты с фолиевой кислотой улучшают защиту организма от рака.

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