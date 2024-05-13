Терапевт Каневский: быстрый рост родинки и покраснение вокруг нее могут указывать на меланому

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родинки на коже

Терапевт Александр Каневский: меланома – это рак кожи, при котором отсутствуют боль и плохое самочувствие.

Терапевт Каневский напомнил россиянам, что меланома является одним из наиболее опасных типов рака, для нее характерен высокий процент летальных исходов. Она входит в пятерку самых распространенных видов рака среди мужчин и в десятку – среди женщин. Врач обратил внимание на то, что диагностировать меланому бывает непросто из-за отсутствия явных негативных симптомов.

«Меланомный невус не всегда имеет внешние проявления, позволяющие пациенту самостоятельно уловить момент формирования рака. К тому же отсутствует боль, а общее самочувствие не страдает», - сообщил Каневский «Ленте.ру».

Говоря о том, какие признаки могут указывать на меланому, терапевт подчеркнул, что обращаться к специалистам для осмотра и обследования необходимо при любых изменениях с родинками на теле.

Вот что особенно должно насторожить:
  • Быстрый рост уже существующей родинки;
  • Появление у родинки асимметричной формы;
  • Нечеткие края родинки;
  • Неравномерный окрас родинки.
Терапевт Каневский добавил, что вместе с быстрым ростом родинки указывать на меланому может и покраснение вокруг нее.

«Тревожным признаком является покраснение кожи вокруг родинки и появление узелков на существующем невусе».

Врач констатировал, что контролировать состояние родинок особенно внимательно должны люди со светлой кожей, а также те, кто проводит много времени на солнце.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что продукты с фолиевой кислотой улучшают защиту организма от рака.

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Александр Каневский
Александр Каневский
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Теги : меланома, симптомы рака кожи, Александр Каневский