Терапевт Каневский: быстрый рост родинки и покраснение вокруг нее могут указывать на меланому
Терапевт Александр Каневский: меланома – это рак кожи, при котором отсутствуют боль и плохое самочувствие.
Терапевт Каневский напомнил россиянам, что меланома является одним из наиболее опасных типов рака, для нее характерен высокий процент летальных исходов. Она входит в пятерку самых распространенных видов рака среди мужчин и в десятку – среди женщин. Врач обратил внимание на то, что диагностировать меланому бывает непросто из-за отсутствия явных негативных симптомов.
«Меланомный невус не всегда имеет внешние проявления, позволяющие пациенту самостоятельно уловить момент формирования рака. К тому же отсутствует боль, а общее самочувствие не страдает», - сообщил Каневский «Ленте.ру».
Говоря о том, какие признаки могут указывать на меланому, терапевт подчеркнул, что обращаться к специалистам для осмотра и обследования необходимо при любых изменениях с родинками на теле.
Вот что особенно должно насторожить:
- Быстрый рост уже существующей родинки;
- Появление у родинки асимметричной формы;
- Нечеткие края родинки;
- Неравномерный окрас родинки.
«Тревожным признаком является покраснение кожи вокруг родинки и появление узелков на существующем невусе».
Врач констатировал, что контролировать состояние родинок особенно внимательно должны люди со светлой кожей, а также те, кто проводит много времени на солнце.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что продукты с фолиевой кислотой улучшают защиту организма от рака.
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Александр Каневский
Здоровье
врач-терапевт
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