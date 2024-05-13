Врач Волкова: еда с эмульгаторами и сахаром ведет к преждевременному старению

«Еда, изготовленная в промышленных условиях с использованием консервантов, загустителей и искусственных ароматизаторов, вредит состоянию организма и ведет к его раннему старению. Такое же влияние оказывает пища с высоким количеством сахара», - заявила врач Галина Волкова в комментарии РИА Новости

Врач Волкова сообщила о влиянии продуктов, употребляемых людьми, на их старение. Медик констатировала, что к преждевременному старению ведет еда с эмульгаторами и другими искусственными добавками, а также сахаром, добавляемым в больших количествах.Она подчеркнула, что продлевать молодость и сохранять хорошую форму помогает, прежде всего, рацион, который сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. Специалист обратила внимание на то, что ежедневная порция разнообразной растительной пищи должна составлять минимум 400 граммов.Что еще важно для профилактики преждевременного старения – это ежедневное питье чистой воды, убеждена эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, неправильное питание является одним из факторов, сокращающих продолжительность жизни россиян – об этом подробнее рассказал врач Александр Мясников

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