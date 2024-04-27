Врач Волкова назвала сыр среди жирных продуктов, необходимых для похудения

«Загоняя себя в жесткие рамки в попытке похудеть, вместо долгожданного похудения человек получает срыв, потерю веры в себя и откат на весах», - предостерегла врач Екатерина Волкова в своем Telegram-канале.

«Полезные жиры необходимы (особенно утром) для построения половых гормонов и кортизола. Мозг хочет шоколадку – даем 30 граммов орехов или кусочек сыра, он успокоится», - констатировала специалист.

Врач Волкова сообщила, что людям, стремящимся к похудению, не следует прибегать к радикальным ограничениям в рационе. Например, не следует категорически отказываться от жира.Она подчеркнула, что благодаря правильному выбору жирных продуктов попытки сбросить вес становится более эффективными. Качественный натуральный жир в нужном количестве благоприятно влияет на выработку гормонов, стимулирующих обмен веществ. Врач Волкова назвала сыр и орехи среди жирных продуктов, необходимых для похудения. Их употребление помогает бороться с тягой к калорийным и сладким лакомствам.Медик отметила, что если желание съесть что-то сладкое бывает очень сильным, его себе можно позволить – нужно лишь следить за количеством, за общей калорийностью рациона. Волкова порекомендовала употреблять натуральные десерты без добавленного сахара в виде фруктовых пюре, желе, пастилы, зефира.Врач добавила, что для профилактики переедания в течение дня важно правильно завтракать. Волкова посоветовала использовать для приготовления блюд на завтрак такие продукты как цельнозерновая овсянка, фрукты, орехи, цельнозерновой хлеб, сыр, индейка, яйца.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что слишком частые перекусы в течение дня ведут к развитию инсулинорезистентности

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.