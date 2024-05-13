Врач Мясников назвал неправильное питание одним из трех факторов сокращения жизни россиян

«Есть три вещи, которые сокращают жизнь: физическая неактивность, неправильное питание, то есть, вся пищевая промышленность, так как сегодня мы просто едим яд – трансжиры, сахара, соль. А третье – это вредные привычки, включая курение и алкоголь», - поделился мнением врач.

«Если люди не будут менять свои пищевые привычки, будут сидеть ровно, отращивая себе живот, медицина не сможет ничего сделать», - предупредил эксперт.

Врач Мясников назвал в комментарии НСН неправильное питание одним из трех факторов сокращения жизни россиян. Известный медик отметил, что сегодня пристальное внимание уделяется диспансеризации – обследования, проводимые в её рамках, оцениваются как способ продления жизни, ведь они позволяют своевременно диагностировать многие проблемы. Александр Мясников убежден, что диспансеризация не поможет людям достичь долголетия, если сохраняется подверженность ожирению вкупе с нездоровым образом жизни.Мясников заявил, что распространение ожирения среди россиян является опасной тенденцией. По его словам, с ожирением ассоциируются патологии, вызывающие наибольшее количество смертей по медицинским причинам. В частности, это диабет, инфаркты, инсульты, онкологические заболевания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что увеличение веса у женщин может оказаться симптомом повышенного уровня тестостерона

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