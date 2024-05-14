Cомнолог Мелехин: умереть из-за храпа или апноэ во сне невозможно

«Наш организм так устроен, что храп, который возникает как у новорожденных, так и у взрослых, доброкачественный — умереть от него нельзя… Нервная система человека не позволит умереть от остановки дыхания и вытолкнет его из сна» - уточнил сомнолог.

«Есть целый класс заболеваний, которые приводят к остановке дыхания во сне — сбои эндокринной системы, активизация нейрдегенративных процессов, хронические проблемы сердца и сосудов», - перечислил он.

Выраженный громкий храп присущ такому состоянию как апноэ – кратковременные остановки дыхания у спящих людей. Нередко можно услышать о том, что такого рода храп сопряжен с вероятностью смерти из-за того, что дыхание человека во время сна может остановиться на длительное время. Сомнолог Мелехин отметил в комментарии aif.ru , что на самом деле возможность такого события слишком низка, чтобы говорить о ней как о реально существующей угрозе. Умереть из-за храпа или апноэ во сне невозможно, констатировал специалист.В то же время, предупредил Мелехин, человек может храпеть во сне из-за апноэ, которое развивается вследствие серьезных нарушений. Смерть во сне у храпящего человека возникает прежде всего из-за последствий этих имеющихся патологий (особенно, если они не контролируются и не лечатся).Специалист пояснил, что даже если храпящий человек принимает лекарственные препараты или алкоголь, риск ночной смертности повысится, в первую очередь, из-за вызванных ими изменений в работе сердечно-сосудистой системы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая проблема с организмом вызывает появление мешков под глазами и эффекта заплывшего лица.

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