Уролог Сосновский: мешки под глазами и заплывшее лицо возможны при избытке солей в организме

«Один из главных признаков повышенного содержания соли в организме – отечность рук или ног, утренние мешки под глазами и заплывшее лицо. Все это может быть результатом присутствия в тканях излишнего количества влаги», - поделился врач с порталом «Доктор Питер».

Уролог Сосновский напомнил, что в человеческом организме присутствуют разнотипные соли, среди которых наиболее часто встречаются оксалаты, ураты или фосфаты. Медик констатировал, что мешки под глазами и заплывшее лицо возможны при избытке солей в организме.Станислав Сосновский добавил, что повышенное содержание солей и связанная с ними отечность не просто ухудшают качество жизни, ухудшая внешний облик. Когда формируется избыток солей, удерживающих влагу, многие внутренние органы начинают работать с повышенной нагрузкой. Таким образом могут пострадать печень, сосуды, сердце почки. Излишек солей во много раз увеличивает риск образования в почках камней, предостерег уролог. Он порекомендовал не оставлять проблему без внимания, заниматься ее решением вместе с врачом.Сосновский отметил, что повышенный уровень солей выявляется посредством анализа мочи. Также он позволяет определить повышенное содержание в моче песка, которое может указывать на разные нарушения, а также повышенное содержание лейкоцитов. Специалист посоветовал в этих случаях выяснять причину высоких уровней, обследоваться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы могут указывать на развитие меланомы

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