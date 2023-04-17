Врач Сурненкова: сон с открытым ртом говорит о наличии обструктивного апноэ
Врач-сомнолог Татьяна Сурненкова: у дышащего ртом человека ухудшается качество сна, повышается риск кариеса, других заболеваний.
Сомнолог Сурненкова сообщила: сон с открытым ртом делает людей подверженными кариесу.
«Когда люди дышат через рот, во рту высыхает слюна, которая содержит минералы, помогающими остановить кариес, а также бороться с бактериями, вызывающими его», - сказала медик в интервью.
Беседуя с «Лайфом», Татьяна Сурненкова также предупредила: сон с открытым ртом может говорить о наличии обструктивного апноэ – расстройства дыхания у спящих людей. При апноэ происходит блокировка дыхательных путей, что и вынуждает человека приоткрывать рот. Однако какое-то время он не дышит, и подобные остановки дыхания могут возникать неоднократно на протяжении ночи. Специалист заметила, что люди с обструктивным апноэ становятся склонными к развитию многих опасных нарушений.
«Многочисленные эпизоды остановок дыхания во сне повышают риск развития диабета, инфаркта, инсульта, депрессии».
Сомнолог Сурненкова назвала симптомы, по которым можно определить наличие такой проблемы как апноэ.
- Сухость во рту.
- Боль в горле.
- Плохое состояние зубов, десен.
- Отталкивающий запах изо рта.
- Громкий храп.
- Утренняя головная боль.
- Сонливость днем.
- Плохая концентрация внимания.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы симптомы заражения корью.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Татьяна Сурненкова
Здоровье
врач функциональной диагностики, руководитель центра сомнологии
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