Врач Сурненкова: сон с открытым ртом говорит о наличии обструктивного апноэ

«Когда люди дышат через рот, во рту высыхает слюна, которая содержит минералы, помогающими остановить кариес, а также бороться с бактериями, вызывающими его», - сказала медик в интервью.

«Многочисленные эпизоды остановок дыхания во сне повышают риск развития диабета, инфаркта, инсульта, депрессии».

Сухость во рту.

Боль в горле.

Плохое состояние зубов, десен.

Отталкивающий запах изо рта.

Громкий храп.

Утренняя головная боль.

Сонливость днем.

Плохая концентрация внимания.

Сомнолог Сурненкова сообщила: сон с открытым ртом делает людей подверженными кариесу.Беседуя с «Лайфом», Татьяна Сурненкова также предупредила: сон с открытым ртом может говорить о наличии обструктивного апноэ – расстройства дыхания у спящих людей. При апноэ происходит блокировка дыхательных путей, что и вынуждает человека приоткрывать рот. Однако какое-то время он не дышит, и подобные остановки дыхания могут возникать неоднократно на протяжении ночи. Специалист заметила, что люди с обструктивным апноэ становятся склонными к развитию многих опасных нарушений.Сомнолог Сурненкова назвала симптомы, по которым можно определить наличие такой проблемы как апноэ.Эксперт подчеркнула, что апноэ необходимо лечить.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы симптомы заражения корью.

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