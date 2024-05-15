Врач Гарушьян: тяга к сладкому возникает из-за нехватки витаминов, врач Захарова объяснила, как определить, какого вещества не хватает в организме

"Желание употреблять определенные продукты часто может быть связано с нехваткой конкретных витаминов и минералов в организме. Наш организм имеет сложную систему сигналов, которая может подсказывать, какие элементы нам необходимы", - говорит Захарова.

"Обычно это происходит из-за слишком длинных перерывов в приеме пищи".

"Помните, что желание к определенным продуктам может быть связано не только с недостатком определенных веществ, но и с эмоциональным состоянием, привычками питания и другими факторами. Важно балансировать рацион так, чтобы он обеспечивал все необходимые питательные вещества для здоровья и благополучия", - говорит Захарова.

По мнению гастроэнтеролога, определенные дефекты в организме способствуют желанию съесть шоколад или торт. Простые углеводы и сахар могут дать чувство насыщенности и энергии. Желание сладкого часто возникает из-за неправильного питания или строгих диетических ограничений.Доктор обратил внимание на то, что желание съесть торт может быть следствием стресса, беспокойства и эмоциональных проблем. Если вы испытываете сильный эмоциональный стресс, лучше прогуляться или посетить спортзал.Григорий Гарушьян подчеркнул, что при недостатке в организме йода, хрома, железа и витаминов может возникнуть желание есть продукты, богатые быстрыми углеводами. Помните, что употребление больших количеств сладостей приводит к набору веса и ускоренному старению кожи, сообщают "Аргументы и Факты".как определить какого витамина или минерала не хватает, исходя из тяги к определенным продуктам.Желание употреблять сладкие и углеводные продукты, такие как конфеты, пироги, печенье, может свидетельствовать о недостатке энергии в организме.Если вы постоянно хотите мяса, рыбы или других белковых продуктов, это может указывать на нехватку белка в рационе. Белок не только является строительным материалом для тканей, но и необходим для обмена веществ и синтеза гормонов.Желание употреблять соленую пищу, такую как чипсы, соленые орешки, фрикадельки, может быть связано с недостатком натрия в организме. Натрий важен для регуляции водного баланса и нормального функционирования нервной системы.Ранее МедикФорум писал о том, как сохранить здоровье сосудов без отказа от жирного мяса.

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