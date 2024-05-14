Ученые рассказали, как укрепить сосуды без отказа от жирного мяса, нутрициолог Строков призвал добавить в рацион рыбу, орехи и ягоды

"Существует множество продуктов, которые благоприятно влияют на здоровье сердца и сосудов, помогая предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Такие виды рыбы, как лосось, треска, сардины и макрель, содержат Омега-3 жирные кислоты, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови и уменьшению воспаления в организме", - говорит Строков.

"Овсянка и другие цельные злаки содержат растворимые волокна, которые помогают снижать уровень холестерина в крови и контролировать уровень сахара".

"Оливковое масло богато мононенасыщенными жирными кислотами, которые снижают уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и увеличивают уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП), защищая сердце".

"Включение этих продуктов в рацион может помочь поддерживать здоровье сердца и сосудов, а также снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний".

Исследование ссылается на греческих ученых, которые подчеркивают важность следующих моментов: контроль веса, регулярные физические упражнения, а также сбалансированное питание,Однако они не призывают полностью исключать из рациона красное жирное мясо, а скорее рекомендуют его умеренное употребление. Фокус следует сделать на потреблении фруктов, овощей и цельного зерна. Еще одним важным аспектом является отказ от вредных привычек.Исследователи также определили оптимальное количество физических нагрузок: по меньшей мере 3,5 часа в неделю.Соблюдение всех этих правил, по их данным, связано со значительным снижением риска развития инфаркта (на 81%), инсульта (на 50%) и рака (на 36%).Они также обнаружили, что физические упражнения могут помочь замедлить прогрессирование атеросклероза, отмечая, что регулярные упражнения могут стабилизировать, замедлить или даже обратить этот процесс.Однако важно помнить, что перед изменением диеты или началом новой программы физических упражнений следует проконсультироваться с лечащим врачом. Кроме того, исследователи подчеркивают важность качественного сна, отмечая, что недостаточное количество сна может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Оптимальной продолжительностью сна для взрослых считается от 7 до 9 часов в сутки.что включить в рацион для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.Орехи, такие как грецкие орехи, миндаль, фисташки, а также семена льна, чиа и конопли, содержат здоровые жиры, антиоксиданты и волокна, которые способствуют снижению уровня холестерина и укреплению сердечно-сосудистой системы.Зеленый чай и чай из ройбуша содержат антиоксиданты, которые могут помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.Ягоды, такие как черника, ежевика и малина, содержат антоцианы, которые помогают укрепить сосуды и снизить уровень воспаления.Ранее МедикФорум писал о пользе кедровых орехов.

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