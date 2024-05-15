Гинеколог Хейвер: женщины с менопаузой часто ощущают эффект замороженного плеча

«Нарушения опорно-двигательным аппарата могут быть малоизвестным признаком менопаузы, хотя с ним сталкивается около 80 процентов женщин. Вы не можете двигаться, не получается заложить руку за спину или надеть бюстгальтер», - приводятся слова врача в HuffPost.

«Еще одно неочевидное проявление менопаузы – внезапные панические атаки», - дополнила специалист.

Гинеколог Хейвер проинформировала, что при наступлении менопаузы многие женщины сталкиваются с неприятными симптомами, которые воспринимают как проявление каких-то проблем со своим здоровьем. В частности, у них могут возникать трудности с подвижностью, суставные боли. Например, женщины с менопаузой часто ощущают эффект замороженного плеча, не позволяющего нормально двигать рукой из-за скованности и боли.Хейвер добавила, что женщины в период менопаузы часто могут испытывать когнитивные проблемы в виде спутанности сознания, рассеянности или забывчивости. Все это может производить впечатление начавшейся деменции.Помимо того, женщины с менопаузой сталкиваются с нарушениями сна, могут страдать от патологического шума в ушах или эпизодов головокружения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что из-за стресса на сердце могут возникать шрамы

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