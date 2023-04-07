Гинеколог Коледова рассказала о «неожиданных симптомах» менопаузы

Многие женщины слышали о приливах и перепадах настроения из-за менопаузы, так называемого климакса. Но есть и «неожиданные симптомы», которые они не ассоциируют с этим состоянием. В беседе с «МедикФорум» гинеколог Коледова рассказала, какими признаками может проявляться период специфических гормональных изменений в женском организме, означающий прекращение его фертильности.Боль в суставах коварна тем, что может затронуть практически любого человека, независимо от возраста и пола. Поэтому ее часто не считывают как показатель наступления менопаузы. Тем не менее, проблемы с мышцами и суставами очень часто преследуют женщин именно из-за климакса. В его случае они как правило возникают в сочетании с перепадами настроения, увеличением веса, тревогой, нарушениями сна.Чем ближе менопауза, тем чаще можно слышать женские жалобы на бессонницу и напряжение, не позволяющее расслабиться. Нарушения сна в этот период не следует воспринимать легкомысленно. В дополнение к трудностям с концентрацией внимания, истощению и раздражительности на следующий день недосып может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Склонность женщин к ним значительно возрастает после менопаузы.Если фигура меняется без изменения пищевых привычек, это тоже может быть «неожиданным симптомом» менопаузы. Особенно характерным признаком гормональных изменений становится накопление жира в области живота, на ягодицах, бедрах.Многие зрелые женщины «неожиданно» начинают чувствовать сердце – с приходом менопаузы могут возникнуть нарушения сердцебиения. Обычно возникают эпизоды учащенного биения.Гормональные изменения климактерического характера могут быть причиной неожиданно сильных болей в животе. У женщин с менструациями сокращения матки могут вызывать крайне дискомфортные состояния вплоть до судорог и спазмов вместе с общим ухудшением (дурнота, падение давления, обмороки). Если сильно болит живот, хотя у женщины уже давно не было менструации, ей нужно обязательно посетить врача. Причинами таких болей могут быть выпадение матки, кисты, инфекция мочевого пузыря.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что гинекологом Коледовой были названы ранние признаки рака яичников.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.