Кардиолог Кондрахин рассказал о появлении шрамов на сердце из-за стресса

«Это не шрамы как таковые, а фиброз сердца, из-за которых часть сердечной мышцы перестает работать. Их может быть очень много на сердце», - рассказал врач-кардиолог «Вечерней Москве».

Кардиолог Кондрахин напомнил о пагубном влиянии стресса на состояние сердца. Он рассказал о появлении шрамов на сердце из-за стресса – эти образования возникают вследствие фиброза сердечных тканей.Кондрахин уточнил, что частые состояния уныния, тоски или, наоборот, моменты очень бурных радостных эмоций сопровождаются сосудистыми изменениями, последствиями которых становятся нарушения кровообращения в стенках сердечной мышцы. Из-за таких нарушений могут возникать «небольшие инфаркты». Если человек эмоционален, все принимает близко, сильно волнуется и переживает, ему тяжело даются стрессовые события. По словам Кондрахина, такие впечатлительные и чувствительные люди особенно подвержены появлению шрамов на сердце из-за стресса в виде небольших фиброзных образований.Кардиолог подчеркнул, что когда на сердце появляется много подобных шрамов или рубцов, они могут соединиться, образовав большой участок повреждения на сердце – результатом этого станет инфаркт. В отличие от многих сердечных патологий, появление шрамов на сердце из-за стресса остается для человека скрытым процессом, никаких неприятных симптомов он не ощущает. Первые признаки проблемы могут явно возникать только при инфаркте.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиолог Грета Саргсян посоветовала для укрепления сосудов отказаться от употребления энергетиков и посещения бани

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