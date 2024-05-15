Ученый РАН Власов рассказал, почему человек может умереть в возрасте до 20 лет

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подросток

Доктор медицинских наук Василий Власов: случаи детской или подростковой смертности могут объясняться врожденными проблемами.

Ученый РАН Василий Власов рассказал, почему человек может умереть в возрасте до 20 лет. По его словам, внезапная смерть молодых людей – явление крайне редкое: обычно за этим стоят врожденные проблемы. Например, ими могут быть какие-то особенности в состоянии сосудов мозга или сердца – расширения или аневризмы. Также с рождения может быть нарушена проводимость сердца. Как правило, эти особенности остаются невыявленными (до возникновения критического момента), но в определенных обстоятельствах они играют сою роковую роль, способствуя появлению состояний, не совместимых с жизнью.

Власов отметил, что случаи внезапной смерти у детей и подростков бывают сопряжены с интенсивными нагрузками, спортом.

«Например, во время занятий на уроке физкультуры… они приводят к остановке сердца или разрыву крупного сосуда», - сказал он NEWS.ru.

Доктор наук сообщил, что выявление подобных врожденных аномалий – одна из проблем медицины. Рядовые обследования могут быть неэффективными для их обнаружения, а, кроме того, имеющиеся отклонения могут не поддаваться терапии или коррекции.

«В большинстве из них, как с врожденными проблемами проводимости сердца, ничего сделать нельзя», - констатировал Василий Власов.

Ученый добавил, что человек может умереть в возрасте до 20 лет также из-за приобретенных особенностей в состоянии сосудов и органов – в частности, они могут возникать вследствие перенесенных инфекций.

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