Ученый РАН Власов рассказал, почему человек может умереть в возрасте до 20 лет

«Например, во время занятий на уроке физкультуры… они приводят к остановке сердца или разрыву крупного сосуда», - сказал он NEWS.ru.

«В большинстве из них, как с врожденными проблемами проводимости сердца, ничего сделать нельзя», - констатировал Василий Власов.

Ученый РАН Василий Власов рассказал, почему человек может умереть в возрасте до 20 лет. По его словам, внезапная смерть молодых людей – явление крайне редкое: обычно за этим стоят врожденные проблемы. Например, ими могут быть какие-то особенности в состоянии сосудов мозга или сердца – расширения или аневризмы. Также с рождения может быть нарушена проводимость сердца. Как правило, эти особенности остаются невыявленными (до возникновения критического момента), но в определенных обстоятельствах они играют сою роковую роль, способствуя появлению состояний, не совместимых с жизнью.Власов отметил, что случаи внезапной смерти у детей и подростков бывают сопряжены с интенсивными нагрузками, спортом.Доктор наук сообщил, что выявление подобных врожденных аномалий – одна из проблем медицины. Рядовые обследования могут быть неэффективными для их обнаружения, а, кроме того, имеющиеся отклонения могут не поддаваться терапии или коррекции.Ученый добавил, что человек может умереть в возрасте до 20 лет также из-за приобретенных особенностей в состоянии сосудов и органов – в частности, они могут возникать вследствие перенесенных инфекций.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильное питание является одним из трех факторов сокращения жизни россиян , об этом подробно рассказал врач Александр Мясников.

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