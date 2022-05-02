Нарколог Власов рассказал об опасности привычных закусок к алкоголю

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маринованные огурцы

Многие привычные закуски к алкоголю, которыми часто сервируют стол, на самом деле могут быть опасными для организма, утверждает нарколог Анатолий Власов.

Соленые, острые продукты или блюда часто используются в качестве закуски к алкогольным напиткам. Но правильно ли это? Нет, используя их для закусок, даже можно навредить здоровью, рассказал вар-нарколог в интервью.

«Многие привыкли закусывать водку или пиво соленым огурцом или острыми снеками, сухариками и чипсами, но употреблять алкоголь с соленьями опасно», - заметил медик.

Власов объяснил: соленья обостряют жажду, которая, в свою очередь, может побуждать человека чаще прикладываться к рюмке или бокалу. Последствием этого станут сильные отеки, более значительные опьянение и интоксикация организма, соответственно – значительно более тяжелое похмелье.

Что касается острых закусок, нарколог уточнил, что

«с любыми видами спиртного не стоит сочетать острые блюда, которые приготовлены с большим количеством масла».

В список опасных и неподходящих для сочетания с алкоголем врач также включил
  • Жирные продукты и кушанья.
  • Пряные блюда с большим количеством специй.
  • Полуфабрикаты.
  • Чипсы.
  • Фастфуд.
  • Маринованные продукты.
Власов заявил, что подобные закуски вместе со спиртным «бьют» по поджелудочной железе, желудку, печени – этим органа приходится работать с перенапряжением, чтобы переварить такое сочетание.

Что лучше использовать в качестве закуски к алкоголю? Медик рекомендует подбирать блюда и продукты, не содержащие много жира, приправ, соли, сахара.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему питье воды во время еды может вредить здоровью.
Анатолий Власов
ЗОЖ
врач-нарколог
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