Нарколог Власов рассказал об опасности привычных закусок к алкоголю
Многие привычные закуски к алкоголю, которыми часто сервируют стол, на самом деле могут быть опасными для организма, утверждает нарколог Анатолий Власов.
Соленые, острые продукты или блюда часто используются в качестве закуски к алкогольным напиткам. Но правильно ли это? Нет, используя их для закусок, даже можно навредить здоровью, рассказал вар-нарколог в интервью.
«Многие привыкли закусывать водку или пиво соленым огурцом или острыми снеками, сухариками и чипсами, но употреблять алкоголь с соленьями опасно», - заметил медик.
Власов объяснил: соленья обостряют жажду, которая, в свою очередь, может побуждать человека чаще прикладываться к рюмке или бокалу. Последствием этого станут сильные отеки, более значительные опьянение и интоксикация организма, соответственно – значительно более тяжелое похмелье.
Что касается острых закусок, нарколог уточнил, что
«с любыми видами спиртного не стоит сочетать острые блюда, которые приготовлены с большим количеством масла».
В список опасных и неподходящих для сочетания с алкоголем врач также включил
- Жирные продукты и кушанья.
- Пряные блюда с большим количеством специй.
- Полуфабрикаты.
- Чипсы.
- Фастфуд.
- Маринованные продукты.
Что лучше использовать в качестве закуски к алкоголю? Медик рекомендует подбирать блюда и продукты, не содержащие много жира, приправ, соли, сахара.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему питье воды во время еды может вредить здоровью.
Анатолий Власов
ЗОЖ
врач-нарколог
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