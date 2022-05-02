Нарколог Власов рассказал об опасности привычных закусок к алкоголю

«Многие привыкли закусывать водку или пиво соленым огурцом или острыми снеками, сухариками и чипсами, но употреблять алкоголь с соленьями опасно», - заметил медик.

«с любыми видами спиртного не стоит сочетать острые блюда, которые приготовлены с большим количеством масла».

Жирные продукты и кушанья.

Пряные блюда с большим количеством специй.

Полуфабрикаты.

Чипсы.

Фастфуд.

Маринованные продукты.