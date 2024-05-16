Психиатр Муталиев: женщины быстрее мужчин подвергаются алкоголизму

«Женщины обычно испытывают более быстрое увеличение толерантности к алкоголю и развитие физической зависимости», - поделился Муталиев с « Газетой.ru ».

Психиатр Муталиев напомнил в интервью, что алкоголизм является хроническим заболеванием, при котором формируется физическая и психологическая зависимость от спиртного. Специалист отметил, что женщины быстрее мужчин подвергаются алкоголизму, поскольку их организм быстрее привыкает к действию алкоголя и становится стойким к его опьяняющему эффекту (это побуждает увеличивать его дозу, пить больше и чаще).Медик обратил внимание на то, что последствия злоупотребления алкоголем для женщин оказываются более тяжелыми в сравнении с мужчинами. Так, например, у них быстрее возникают проблемы с печенью (включая цирроз) и сердечно-сосудистые заболевания. Психика женщин тоже становится очень уязвимой из-за выпивки: регулярные приемы спиртного делают их подверженными тревожности, депрессии и другим психическим расстройствам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при наступлении менопаузы у женщин возникают проблемы с опорно-двигательным аппаратом

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