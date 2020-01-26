«Быстрое и тяжелое»: нарколог Владимир Нужный рассказал о женском опьянении

«Алкоголь - липотропное соединение, легко растворимое как в воде, так и в жире. Скопившийся в жировой ткани алкоголь затем медленно поступает в кровоток, увеличивая продолжительность опьянения», - рассказал Владимир Нужный.

В беседе с газетой«Аргументы и факты» Владимир Нужный сообщил , что в женском организме на 20% ниже активность ферментов, утилизирующих алкоголь. Таким образом, организм оказывается более чувствительным к алкоголю - у женщин такая восприимчивость в 1,5 раза выше по сравнению с мужчинами.Усиливает чувствительность к воздействию алкоголя у женщин и их биологическая склонность к более высокому содержанию жировой ткани.Врач нарколог подчеркнул, что «опьянение у женщин наступает быстрее и протекает более тяжело», а, значит , алкоголь более разрушителен для их организма. Однако при этом статистически в потреблении алкоголя на сегодняшний день женщины почти сравнялись с мужчинами. Владимир Нужный отметил, что официальные данные о снижении употребления алкоголя в России основаны на тенденции отказа от спиртного среди мужчин, - в то время как женщины в последние годы употребляют спиртное как минимум в прежних объемах.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие пять привычек особенно сильно сокращают продолжительность жизни.