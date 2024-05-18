Гастроэнтеролог Утюмова: виноград самая вредная ягода для организма, нутрициолог Строков объяснил, для кого виноград полезен

"Виноград - это не только вкусный и ароматный фрукт, но и источник полезных веществ, способствующих поддержанию здоровья. Если у человека нет диабета, проблем с печенью и поджелудочной, может позволить себе виноград в умеренных количествах", - утверждает Строков.

Богатство антиоксидантами

Укрепление сердечно-сосудистой системы

"Флавоноиды, содержащиеся в винограде, способствуют снижению уровня холестерина в крови, что помогает предотвратить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз и гипертония".

Поддержка здоровья кожи

Улучшение пищеварения

Поддержка здоровья мозга

"Употребление винограда в разумных количествах может быть частью здорового и сбалансированного рациона, который способствует поддержанию общего благополучия и предотвращению различных заболеваний", - подчеркивает Строков.

Врач предупредил, что виноград, несмотря на свой приятный вкус и аромат, может представлять опасность для определенных категорий людей в связи с его высоким содержанием глюкозы.Особенно это касается пациентов, страдающих циррозом печени и сахарным диабетом.По словам гастроэнтеролога, сто грамм винограда содержат до 16 грамм сахара, что делает его нежелательным продуктом для людей, следящих за уровнем глюкозы в крови. Кроме того, из-за высокого содержания витамина С, виноград может вызывать аллергические реакции и приводить к набору лишнего веса при чрезмерном употреблении.Утюмова также подчеркнула, что виноград стимулирует выработку желудочного сока, что может быть опасным для людей с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, особенно в период обострения. Поэтому важно ограничивать потребление винограда и следить за своим здоровьем, особенно если у вас есть соответствующие заболевания или состояния.почему в винограде есть не только вред, но и польза.Виноград содержит антоцианы, ресвератрол и кверцетин - мощные антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от повреждений свободными радикалами и предотвращают преждевременное старение.Антиоксиданты в винограде могут помочь уменьшить воспаление и защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, что способствует замедлению процесса старения и поддержанию здоровья кожи.Виноград содержит клетчатку и воду, что способствует нормализации работы кишечника и предотвращает запоры. Кроме того, кислоты, содержащиеся в винограде, могут помочь улучшить пищеварение и смягчить симптомы изжоги."Флавоноиды в винограде могут помочь улучшить кровоснабжение мозга и защитить нервные клетки от повреждений, что способствует улучшению когнитивных функций и снижению риска развития неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.Ранее МедикФорум писал о причинах повышенного холестерина.

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