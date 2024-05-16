Кардиолог Ольга Бокерия: питание не является главной причиной повышенного холестерина

«К 40 годам практически у каждого второго в стенке сосудов есть холестериновые полоски — первый этап формирования бляшки, основой которых является холестерин низкой плотности. Риск активного и быстрого образования бляшек у мужчин повышается после 45 лет, у женщин – после 55. И виной тому не только питание. Главная причина повышенного холестерина – стрессы», - рассказала врач-кардиолог в телеграм-канале.

«Лишь 20% холестерина поступает в организм с пищей. А остальные 80% образуются в организме. Поэтому сильно снизить уровень холестерина правильное питание не поможет», - предупредила кардиолог.

Кардиолог Бокерия обратила внимание на то, что повышенный уровень холестерин часто связывают с пищевыми привычками людей. Но гораздо более существенное влияние на проблему оказывает повседневный стресс. Ольга Бокерия констатировала: питание не является главной причиной повышенного холестерина, его провоцируют, в основном, стрессы.Когда уровень холестерина становится повышенным, это жировое вещество начинает откладываться на внутренних стенках сосудов, приводя к появлению бляшек. Размножение таких бляшек означает, что развивается атеросклероз – патологическое состояние сосудов, при котором их ткань теряет эластичность и способность хорошо растягиваться при увеличении напора крови. Становясь более жесткими, сосудистые стенки быстрее подвергаются повреждениям, и последствием этого могут быть опасные проблемы, включая инфаркт миокарда.Бокерия объяснила, что в состоянии стресса происходит выделение большого количества гормонов, обуславливающих физиологические и психологические реакции на подобное напряжение. Для выработки гормонов необходим холестерин, поэтому организм рефлекторно начинает усиленно синтезировать его.Врач посоветовала повышать устойчивость к стрессу – прежде всего, это помогают делать адекватные физические нагрузки, прогулки на природе, занятия спортом. По словам Бокерия, повышенный кортизол из-за стресса заставляет также повышаться уровни сахара и инсулина – в результате могут развиться хронические заболевания, включая сердечно-сосудистые, нейродегенеративные и аутоиммунные патологии, диабет и рак.Ранее портал MedikForum.ru писал о появлении шрамов на сердце из-за переживаемых стрессов.

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