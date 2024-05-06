Врач Утюмова: виноград для многих людей является наиболее вредной ягодой

«Он содержит большое количество глюкозы, поэтому его не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, ожирением или циррозом печени», - поделилась специалист с « Газетой.Ru ».

«Помимо этого, виноград стимулирует выработку желудочного сока – его не стоит употреблять людям с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки», – дополнила врач-гастроэнтеролог.

Медик предупредила: виноград для многих людей является вредной ягодой (возможно, наиболее вредной из всех употребляемых в пищу). Врач Утюмова отметила, что этот растительный продукт отличается высокими дозами сахара: 100 граммов винограда, например, содержат 16 граммов сахара.Дарья Утюмова добавила, что винограду присуща высокая калорийность и вдобавок он обладает довольно высоким гликемическим индексом. Это означает, что при его употреблении сахар быстро поступает в кровь, и его уровень резко возрастает, провоцируя ответный всплеск инсулина. Частое употребление винограда может, таким образом, спровоцировать нежелательные процессы, включая избыточное жироотложение и воспаление.Другие негативные свойства винограда – он стимулирует усиление аппетита и чувства голода, побуждает съедать больше пищи.Кроме того, виноград – это сильный аллерген, а его косточки могут быть источником токсичных соединений.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, можно или нет пить кефир перед сном , ведь некоторые врачи высказываются об этом критически.

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