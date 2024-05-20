Врач Мясников оценил способность узлов щитовидной железы перерождаться в рак

«Не нужно просить назначать УЗИ щитовидной. Ведь максимум, что может врач увидеть, — размеры органа и наличие узлов. Но узлы есть у каждой второй женщины, то есть у 40-45%. Узнав, вы лишь будете тревожиться и маяться, что с этим узлом делать», - поделился Александр Мясников.

Учащение пульса;

Одышка;

Аритмия;

Нервозность, беспокойство, раздражительность;

Панические атаки;

Плаксивость, депрессивные состояния;

Повышенная чувствительность к холоду;

Нарушения сна, дневная сонливость;

Выпадение волос, сухость кожи;

Увеличение веса.

«Не делайте проверку всех гормонов, ограничьтесь тиреотропным (ТТГ). Именно он главный в работе щитовидки», - подчеркнул доктор.

Врач Мясников обратил внимание на то, что многие люди увлекаются ненужными обследованиями щитовидной железы. Например, делают УЗИ органа или сдают анализы на содержание разных гормонов. Известный медик отметил, что у взрослых пациентов (особенно у женщин) ультразвуковое обследование с большой вероятностью обнаружит на щитовидке узловые образования. Однако их появление часто становится неизбежным изменением с организмом, возникающим с возрастом – никакой серьезной угрозы здоровью при этом они не несут.Врач оценил способность узлов щитовидной железы перерождаться в рак. Он заявил, что вероятность такого события очень низка – в 95% случаев обнаруженные узлы являются доброкачественным образованием. Все, что нужно делать после их выявления, – просто наблюдать за состоянием шеи и своим самочувствием.Что может говорить о сбоях функций щитовидной железы:Доктор Мясников добавил, что существует простой анализ крови на тиреотропный гормон – его результаты позволяют оценить, в порядке ли щитовидка.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может повышаться или понижаться уровень лейкоцитов

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