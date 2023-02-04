Врач Мясников объяснил, насколько опасными могут быть узлы щитовидной железы

«На ультразвуке у 40-45% женщин и мужчин (у женщин чуть чаще) находят один, два, а то и больше узлов щитовидной железы», - отметил медик.

«Если ТТГ понижен (0,1-0,4), можно выдохнуть. Потому что, скорее всего, обнаруженный узел функционирует, то есть вырабатывает гормоны щитовидной железы Т3 и Т4. Это так называемый «горячий» узел, и он никогда не перерождается в рак», - рассказал доктор Мясников.

Врач Александр Мясников сообщил, что часто образования на щитовидной железе – так называемые узлы – выявляются случайно при обследовании с использованием УЗИ.Мясников объяснил, насколько опасными могут быть подобные «находки». Медик напомнил, что узлы на щитовидке бывают как доброкачественные, так и злокачественные. Выяснить их происхождение более точно позволяет анализ крови на гормоны железы – в частности, на тиреотропный гормон ТТГ, регулирующий функцию этого органа.Он подчеркнул: чем ниже показатель ТТГ, тем лучше. Его повышенный уровень означает нехватку гормонов железы, он бывает свойствен «холодным», не функционирующим узлам, которые могут оказаться злокачественными. Если узел превышает размером один сантиметр, выполняется пункция.Дополнительно Александр Мясников проинформировал, что узлы щитовидки достаточно редко оказываются раковым образованием. Кроме того, рак щитовидной железы успешно лечится.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы должны побудить обратиться к врачу за обследованием на возможный рак.

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