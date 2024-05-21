Врач Руднев назвал болезни, вызывающие боль в правом боку наряду с аппендицитом

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боль в животе

Врач-хирург Александр Руднев: за проявление аппендицита можно принять, например, болезни кишечника.

Врач Руднев назвал болезни, вызывающие боль в правом боку наряду с аппендицитом. В их числе специалист указал на патологии почек. По словам медика, своей симптоматикой может напоминать аппендицит мочекаменная болезнь. При её обострении  происходит отхождение камней и возникает характерная болезненность.

«При отхождении камня из органа по мочеточнику и застревании в нем человек может чувствовать сильную боль внизу живота справа, тошноту и рвоту, что также может являться симптомами воспаления аппендикса», - рассказал врач-хирург Александр Руднев «Газете.ru».

Также медик выделил «женские» болезни в виде воспаления яичников и маточных труб, разрыва кисты – их проявление тоже может вызывать боль в правом боку подобно аппендициту.

Кроме того, на него бывают похожими кишечные заболевания. Тошнота и рвота, острая боль внизу живота – все это может наблюдаться при воспалении подвздошной кишки или при энтероколитах. Еще одна проблема с кишечником, схожая симптомами с аппендицитом, – это дивертикулез, при котором в стенках кишечного тракта возникают выпячивания – дивертикулы.

«Есть еще одно серьезное заболевание, которое может быть похоже на острый аппендицит — прободная язва двенадцатиперстной кишки. Данная проблема требует незамедлительного вмешательства хирургов», - поделился врач-хирург.

Александр Руднев констатировал, что картину аппендицита своими симптомами могут создавать многие опасные заболевания. Поэтому при интенсивном и необычном для человека болевом синдроме следует обращаться к врачам, не занимаясь самолечением. Только медицинские специалисты должны определять настоящую причину боли.

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Александр Руднев
Александр Руднев
Здоровье
врач-хирург, врач-флеболог
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