Врач Бурнацкая рассказала, какой бывает боль в спине при проблемах с почками и позвоночником
Врач-терапевт Светлана Бурнацкая: как понять, если болит спина, – страдают почки или позвоночник?
Боль в спине является распространенной проблемой, но таким симптомом могут проявляться как патологии позвоночника (например, межпозвонковая грыжа или протрузии), так и заболевания почек. Врач Бурнацкая рассказала РИАМО, какой бывает боль в спине при проблемах с почками и позвоночником.
Проблемы с позвоночником. Медик отметила, что в их случае болевой синдром чаще всего возникает вследствие интенсивных, чрезмерных или продолжительных физических нагрузок, либо после вынужденного нахождения в одном положении.
«При такой боли в спине можно нащупать конкретную триггерную точку, при нажатии на которую ощущается резкая боль», - уточнила Светлана Бурнацкая.
Врач добавила, что такая боль в спине может иметь место как при возникновении грыжи позвоночника, так и при растяжении спинных мышц, ревматизме, радикулите.
Проблемы с почками. Боль, вызываемая почечными патологиями обычно сопровождается подъемом температуры тела, причем она может быть как субфибрильной, так и высокой. Кроме того, человека лихорадит, у него изменяется мочеиспускание (может быть как очень частым, так и крайне редким), а также меняется цвет мочи. Нередко наблюдается отечность век.
«Боль при патологиях почек может отдавать в пах и подвздошную зону. Боль из-за позвоночника отдает в область грудной клетки, ребер, нижних конечностей», - указала специалист.
Бурнацкая предупредила, что болью в спине могут проявляться и онкологические заболевания, поэтому при ее возникновении не нужно заниматься самодиагностикой и самолечением. Причину болевого синдрома всегда должен устанавливать врач.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Светлана Бурнацкая
Здоровье
врач-терапевт, профпатолог
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