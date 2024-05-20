Врач Бурнацкая рассказала, какой бывает боль в спине при проблемах с почками и позвоночником

«При такой боли в спине можно нащупать конкретную триггерную точку, при нажатии на которую ощущается резкая боль», - уточнила Светлана Бурнацкая.

«Боль при патологиях почек может отдавать в пах и подвздошную зону. Боль из-за позвоночника отдает в область грудной клетки, ребер, нижних конечностей», - указала специалист.

Боль в спине является распространенной проблемой, но таким симптомом могут проявляться как патологии позвоночника (например, межпозвонковая грыжа или протрузии), так и заболевания почек. Врач Бурнацкая рассказала РИАМО, какой бывает боль в спине при проблемах с почками и позвоночником.Медик отметила, что в их случае болевой синдром чаще всего возникает вследствие интенсивных, чрезмерных или продолжительных физических нагрузок, либо после вынужденного нахождения в одном положении.Врач добавила, что такая боль в спине может иметь место как при возникновении грыжи позвоночника, так и при растяжении спинных мышц, ревматизме, радикулите.Боль, вызываемая почечными патологиями обычно сопровождается подъемом температуры тела, причем она может быть как субфибрильной, так и высокой. Кроме того, человека лихорадит, у него изменяется мочеиспускание (может быть как очень частым, так и крайне редким), а также меняется цвет мочи. Нередко наблюдается отечность век.Бурнацкая предупредила, что болью в спине могут проявляться и онкологические заболевания, поэтому при ее возникновении не нужно заниматься самодиагностикой и самолечением. Причину болевого синдрома всегда должен устанавливать врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно узнать о камнях в желчном пузыре.

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