Химкинские врачи назвали плохо заживающие ранки на коже среди первых признаков диабета

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проверка крови на сахар

Врачи Химкинской областной больницы объяснили, какие признаки диабета 2 типа возникают одними из первых.

Диабет 2 типа составляет подавляющее большинство случаев заболевания диабетом – этот тип заболевания имеют почти 90 процентов диабетиков. Зачастую такой диабет развивается в довольно зрелом возрасте, и многие заболевшие не подозревают, что он у них есть. Предположительно в России 6 миллионов человек больны диабетом 2 типа, не зная о своем недуге, – об этом проинформировало «Радио 1».

Химкинские врачи назвали в беседе с ним плохо заживающие ранки на коже среди первых признаков диабета.

«Первыми признаками диабета являются слабость, жажда, учащенное мочеиспускание, склонность к мелким, плохо заживающим ранкам на коже. В этом случае надо срочно обратиться к врачу», - процитировало «Радио 1» медиков Химкинской областной больницы.

Специалисты подчеркнули, что в возрасте после 45 лет людям следует проверять уровень сахара в крови независимо от своего самочувствия, а при подозрениях на возможный диабет обязательно консультироваться с врачами. Диабет 2 типа характеризуется повышенным содержанием глюкозы в крови – подобная гипергликемия без должного контроля и лечения может оказаться пусковым механизмом опасных для жизни патологий, включая инфаркт, инсульт, почечную недостаточность. Также при диабете возникает риск слепоты и гангрены нижних конечностей, требующей ампутации.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что малоизвестным симптомом диабета может оказаться исчезновение обоняния.

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