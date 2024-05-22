Химкинские врачи назвали плохо заживающие ранки на коже среди первых признаков диабета

«Первыми признаками диабета являются слабость, жажда, учащенное мочеиспускание, склонность к мелким, плохо заживающим ранкам на коже. В этом случае надо срочно обратиться к врачу», - процитировало «Радио 1» медиков Химкинской областной больницы.

Диабет 2 типа составляет подавляющее большинство случаев заболевания диабетом – этот тип заболевания имеют почти 90 процентов диабетиков. Зачастую такой диабет развивается в довольно зрелом возрасте, и многие заболевшие не подозревают, что он у них есть. Предположительно в России 6 миллионов человек больны диабетом 2 типа, не зная о своем недуге, – об этом проинформировало « Радио 1 ».Химкинские врачи назвали в беседе с ним плохо заживающие ранки на коже среди первых признаков диабета.Специалисты подчеркнули, что в возрасте после 45 лет людям следует проверять уровень сахара в крови независимо от своего самочувствия, а при подозрениях на возможный диабет обязательно консультироваться с врачами. Диабет 2 типа характеризуется повышенным содержанием глюкозы в крови – подобная гипергликемия без должного контроля и лечения может оказаться пусковым механизмом опасных для жизни патологий, включая инфаркт, инсульт, почечную недостаточность. Также при диабете возникает риск слепоты и гангрены нижних конечностей, требующей ампутации.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что малоизвестным симптомом диабета может оказаться исчезновение обоняния

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