Врач Соколов: эмоциональная нестабильность и ухудшение зрения могут говорить о гипертонии

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плохое самочувствие

Врач-кардиолог Денис Соколов: неконтролируемое высокое давление грозит человеку гипертоническим кризом – крайне опасным для жизни состоянием.

Врач Соколов напомнил, что артериальная гипертония – заболевание, которому свойственно постоянно высокое кровяное давление – часто бывает недиагностируемой.  Организм приспосабливается к начавшемуся повышению давления и каких-то очевидно негативных, тяжелых ощущений человек не испытывает. При этом высокое давление разрушительно воздействует на состояние сосудов, способствуя возникновению опасных последствий.

Одним из таких последствий является гипертонический криз – состояние, при котором кровяное давление внезапно возрастает до критически высоких отметок. В обстоятельствах гипертонического криза, кровеносные сосуды не могут нормально функционировать, что создает угрозу благополучию органов и тканей. При этом могут сильно пострадать мозг и сердце.

«Гипертонический криз – крайне опасное состояние. В случае возникновения его признаков следует принять лекарственный препарат, понижающий давление, и вызвать скорую помощь», - рассказал Денис Соколов РИАМО.

Признаки гипертонического криза:
  • Если страдает мозг, возникают сильная головная боль, головокружение, тошнота и рвота, также может развиться инсульт.
  • Если страдает сердце, проявляются симптомы, свойственные инфаркту миокарда – давящая или сжимающая боль в груди, одышка, страх или паника.
Кардиолог добавил, что взрослым людям следует периодически измерять артериальное давление независимо от самочувствия. По его словам, гипертонии в наибольшей степени подвержены люди, страдающие от стресса, а также чувствительные к изменениям погоды, употребляющие алкоголь, курильщики.

Говоря о возможных симптомах гипертонии, Соколов уточнил, что о проблеме могут говорить эмоциональная нестабильность и ухудшение зрения.

«Симптомы артериальной гипертензии могут включать головные боли, головокружение, нарушение зрения, эмоциональную нестабильность, покраснение лица», - констатировал врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сигналами организма о развитии опасных патологий могут быть отеки, синяки, головная боль и выпадение волос.

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Денис Соколов
Денис Соколов
Здоровье
врач-кардиолог
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